SOSYAL MEDYANIN SESİ

OLDU DA BİTTİ, MAŞALLAH, diyecektim... Diyemedim, diyemiyorum. Evet, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri gerçekleşti. AKP mecliste sandalyelerin çoğunu kazandı. Ama, asıl önemli sayılan, Cumhurbaşkanlığını Tayip Erdoğan’ın tazeleyememesi. Aylardır süren kampanyalar, anketler, tahminler, analizler, yorumlar da , yorumlamaya kaldı. hani da Erdoğan’ı al aşağı edeceklerdi. Nerede Kılıçdaroğlu devrim yapacaktı. Ne biri ne de öteki, ilk turda yüzde 50’yi aşamadı. Erdoğan 49 da, Kılıçdaroğlu da 5 gerisinde kaldı. KKTC’deki, seçme hakkı olanlar, Kılıçdaroğlu’na % 55 verdi, Erdoğan’ı tercih etmedi. Netice, ikinci tura kaldı. 28 Mayıs’ta, seçmenler yine sandıklara koşacak. Ben, yarım aklımla, sonuçla ilgili tahmin yapamıyorum. Onlarca anketör, yorumcu, uzman, tahminci, analizci, yine, inciler döktürecekler, sıralayacaklar. Ben, sadece, Türkiye, Türk ulusu ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olabileceğin kazanmasını dilerim. Türkiye’de siyasi, ekonomik, demokratik, ticari iyileşmeye gidilemeyecekse, pahalılığın, TL’nin erimesinin önü alınmazsa, çok üzgünüm ama, hem Türkiye’nin, hem KKTC’nin hem de halklarının geleceğini karanlık görüyor ve ürküyorum. İnşallah, 29 Mayıs, yeni umutlara, güvene ve aydınlığa yürüyüşün başlangıcı olur. Kıbrıs sorununu çözüm girişimleri de canlandırılır..

(Özcan Özcanhan)



Bu secim bir an önce bitse de kurtulsak hepimiz kuş kafesi misali yasadığımız coğrafyada birbirimize muhtacız bizim bizden başka dostumuz yok birbirimizi düşüncelerimiz için karalamak hakarete varan söylemlerde bulunmak kimseye bir fayda sağlamaz yarın yine beraber yaşayıp yüz yüze geleceğiz inşallah kazanan halk olur çocuklarımızın gelecegi olur .Her iki görüşte ola n arkadaşlarıma sevgiler saygılar.

(Ersoy Saydağ)



Görūnen o ki Tūrkiye'deki seçimin belirleyicisi korku olmuştur, şanlı şerefli mazisiyle hep gurur duyduğunu söyleyen ama özgūvenini kaybetmiş, devletin bekasını bir kişiye bağlayan bir halk durumuna gelmiş Tūrkiye halkı. Bunlar gelirse teröristlerle kol kola olacak korkusu insanın kendi varlığını hiçe saymasıdır. Ya da işin bahanesidir görūnen yūzūdūr bu bilemeyiz belki çok karmaşık dūşūnūyoruz bireysel çıkar meselesidir olay ama depremde canından can veren insanlar devleti hiç mi sorumlu tutmaz bundan? Geçineceğiz diye 1900lū yıllara dönmek istemiyoruz dedi Tūrkiye'deki bir yakınım, bundan kasıt ne, başörtūsūne laf etmiş Kılıçdaroğlu ve terörū destekleyecekmiş. Yani bir anlamda kendini devletin bekası için feda ediyor gibi çùnkū kötūnūn iyisini seçtiğini söylūyor yani olanın bitenin farkında. Suçu yokken hapiste tutuklu olan insanların mağduriyetini dile getiren Kılıçdaroğlu, gūnūn sonunda kara propaganda ile teröristleri serbest bırakmakla hatta Öcalan'ın heykelini dikecek diye suçlanıyor. Devletin būtūn olanaklarını kullanan, tūm medyanın insanları adeta hipnotize edercesine yalan yanlış bilgiler pompaladığı, Suriyeli ve Afganların oy kullandığı bir ortamda tek adam rejiminin başı yūzde 49 oy oranında kalıyorsa bu başarı değil bir kere bunu kabullenmek gerek. Hem de yeni duyulmaya başlanan sandıklarda şaibeli işler yapılması da var. Hep milliyetçilikten dem vuran Sinan Oğan, biz her tūrlū millyetçiliği ayaklar altına aldık, bize Tūrklūkle gelmeyin diyen Erdoğan'a destek vereceğini dūşūnmezsiniz herhalde, ūmmetçilikle millet arasında tercih yapsın o da. Bir de Tūrkiye Erdoğan ile var olmadı o giderse yok olmaz.

(Gökhan Öztürk)



TR seçimlerinde oy hakkı olan bir Kıbrıslıtürk olarak, 6 Şubat depreminde, iktidar yandaşlarının, yolsuzluklar ve rüşvetlerle onaylatıp yasalara aykırı biçimde inşa edip açtıkları Adıyaman İsias Otel’de 25’i sporcu çocuklarımız olmak üzere, 35 insanını kaybetmiş Mağusa’dan sesleniyorum. Evlatlarıyla birlikte enkaz altında can verenlerin içinde yeğenim Evren ve eşi Havva da vardı. Seçimlerle ilgili umutsuzluk içindeysen hiçbiri artık aramızda olmayan, gelecekleri TR’de kurulmuş çarpık düzen tarafından çalınmış bu çocukların fotoğraflarına iyi bak. İsias’ta yitirdiğimiz canlarımızın hesabının sorulacağı, bütün sorumluların cezalandırılacağı bağımsız yargının önünü açmak için ikinci turda mutlaka oyumu kullanacağım.

20 yıldır kahkahamızın, bedenimizin, özgürlüklerimizin, düşüncelerimizin, nefesimizin; ağacımızın, suyumuzun üstünde tepinenin, bıçağını bileyenin karşısında, gelecek nesillere daha iyi, özgür, âdil bir ülke bırakmak boynumuzun borcudur. Umutsuz olmak gibi bir lüksümüz yok. Seçimde kaybedeceksek de mücadele ederek kaybedeceğiz ama çocuklarımız/ canlarımız için bir milim bile kıpırdamayacağız durduğumuz yerden. Haydi toparlanın!

(Emel Kaya)