SOSYAL MEDYANIN SESİ

Adalet dahil tüm devlet kurumlarını elinde tutan, istediğinde devreye sokan, istediğinde devreden çıkaran; tüm medyayı kontrolü altına almış; tek ses ve söz haline getirmiş; YSK'nın dümeninden, kolluk kuvvetlerine kadar her yerde tam bir itaat sağlamış; sokağa hakim; işine yaramayan konuları anında güvenlik meselesine dönüştürüp tartışma dışı bırakabilen, seçim yasaklarını takmayan, tek taraflı kesen yargı bıçağıyla binlerce insanı hapse sokabilen bir güç karşısında kazanmak için uğraştı muhalefet. Sonuç daha iyi olabilir miydi? Belki! Ama bu koşullarda demokrasinin sadece oy olarak algılandığı rejimlerde maalesef plebisiter diktatörlükten başka bir şeyin çıkması çok zor oluyor. Buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy az değil.Türkiye sonunda Orta Asya devletlerindeki otokratik rejimlerine benzemeye başladı. Adına da Türk usulü Başkanlık sistemi diyorlar. Türkiye'nin önünde iki hafta var. Muhalefetin bu koşullarda kazanması zor ama mücadeleden de vazgeçmemeleri lazım aradaki fark az. Belki bu defa olur!Eşyaya fiyat, insanlara değer biçilir.Fiyatı olmayan eşyaya çöp,Değeri olmayan insana giderken kapıyı ört denir.TC'de seçimler bir çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı! Ama, şimdiden sanki dünyanın sonu gelmiş gibi düşünenler var!Henüz bitmedi..RTE, alabileceği en yüksek oyu aldı.. Kendisini destekleyen parti tabanlarından tam oy aldı.Kılıçdaroğlu'nun daha alacağı oylar var..Hatırlayalım, korku algısı yarattılar, seçime değil de savaşa gidiliyor havasına girdiler. Daha önemlisi, "kaybetseler de gitmezler" algısı bir çok kişide kabul gördü ve oy vermeye gitmediler!Bugün, ah vah etmek yerine muhalefet olanca gücüyle çalışıp sandığa ilk turda gitmeyenlerin götürmesi gerekir..Bir örnek daha vereyim.. KKTC, "Yavruvatan" ama bir çok konuda örnekler "Anavatan"da bizden sonra gerçekleşiyor..2015 te birici turda Akıncı %26.94, Eroğlu 28.15 ikinci turda Akıncı %60.50 ile kazandı..Millet ittifakının Asiye 'yi kurtarma operasyonu hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır.Bu operasyon 2nci turda da zor başarı verir çünkü "Asiye" kurtulmak istemiyor hatta saldırana karşı koyacağına ona bacak açıyor.Bana göre Sinan Oğan' nın almış olduğu oyun 2nci turda AKP 'ye yönelme olasılığı daha yüksektir. Bu da bize Türkiye'de yaşayan halkın bütün herşeye rağmen giderek daha muhafazakar tarafa doğru sağ tarafa doğru meylettiğini gösteriyor.KKTC Sandıklarında %54 Kılıçdaroğlu çıktı demek, buraya her türlü bir glaj olacak demek… Ersin Bey, Ünal Bey gelin ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyin, diğeri kazanırsa bu glaj yenmez…Sinan Oğan bizim Serdar Bey olsaydı Ulaştırma bakanlığını, içişleri bakanlığını, maliye bakanlığını isteyip eski eserleri da kendine bağlatırdı.