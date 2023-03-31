SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bol bol yurt dışı yapalım kalabalık heyetlerle....

Seçim üstüdür, kurultay üstüdür bol bol geçici alalım devlete...

Bol bol teşvikleri dağıtalım, kapişari....

İhalesiz akaryakıt alımları falan....

Devlet malı deniz yemen domuz düsturunu da unutmayalım arada...

Ne güzel değil mi?

Sonra da para yok...

(Aral Moral)



Karayollarının tümünün “ışıl ışıl” olmasını beklemiyorum.

Çok ülke gezdim, gördüm, yolların tümünde aydınlatma lambası yok.

Ancak...

Yolların tümünde – hele de şehirler arası – mutlaka çizgiler oluyor, hem ortada, hem de yanlarda, bir de mutlaka ‘kedigözü’ dedikleri fosforlar…

İşte o çizgiler ve fosforlar size rehberlik yapıyor, yol gösteriyor, yolun sınırlarını çiziyor.

Ada yarısında ışık var, yanmıyor, çizgiler görünmüyor ve o fosfor yani kedigözleri de yok.

Pek çok şehir merkezinde yaya geçitleri var ancak ışık yok.

Görmüyorsunuz!

İnsanlar önünüzden geçiyor ve son anda fark ediyorsunuz.

Bunun için de “maaş kesintisi” mi gerekiyor? Yoksa mevduatlara el koymak mı? Vergisini alıyorsunuz her sene… Hem de artışla! Hem de cezayla!

Köhneliğin, geri kalmışlığın ve ilkelliğin zirvede, insanlığın ve altyapının dipte olduğu günlerdeyiz…

(Cenk Mutluyakalı)



Neden devlet kurumlarının telefonları sürekli mesai saatinde olduğu halde, mesai saati dışındadır diye otomatik cevap vermeye ayarlanır?

Örneğin sayıştaylık.

Düşünün İngiltere’de arayacaksınız ve mesai saati dışı diyecek. Hükümet istifaya kadar gider. Ama siz de haklısınız.

(Oya Erdoğdu Denizer)



Bir zamanlar biz İlk okul dördüncü sınıfta iken, çat kapı Maarif Dairesinden Müfettişler geldi. ( Neden Eğitim Bakanlığı Müfettişleri diye soran olursa, ?)

Henüz ikinci ders. Okuma dersindeyiz.

Rast gele seçtiği parçayı arkadaşımıza (Türkleri niçin sevdim?) okumasını söyledi.

Arkadaşımız okuyamadı.

Öğretmene konuya ne zaman girildiğini sordu.

Müfettiş, öğretmenimizden " Dün" cevabı aldı.

Hani parça yenidir, henüz öğrenememiştir diye bir şans daha verdi.

Geride kalan parçalardan birini okumasını söyledi.

Maalesef okuyamadı.

Müfettiş çıkıp, gitti.

Müdürümüz Şefik bey, öğretmenimiz Önder Santel'le birlikte geldi. Okuyamayan arkadaşımızı bir alt sınıfa üçüncü sınıfa geri gönderdi.

Şimdi,

Bu yasa önerisinin (deprem kesintileri) en az beş maddesi, mecliste değiştirilmişse;

Hazırlayanı da bir alt sınıfa gönderiniz

(Hüseyin Garip)

