SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kabine Değişikliği.

Gündem yaratmak, gündem değiştirmek ve konuşulması gerekli olan konuları öteleyerek gereksiz algı yaratmak bu siyaset mekanizmasının ana dişlisidir. Birilerine söylettirirler yazdırırlar, fısıltıcık yayarlar yorumcuklar yaptırırlar sanki kabine değişince herşey daha güzel daha mutlu daha refah olacakmış gibi. Veya sanki mevcut kabine başarısızmış gibi bir ima yaratırlar. Güzel bir zaman kazanma oyalama taktiği bence.

Kulüplerde de b böyledir. Küme düşecek takımda kulüp başkanı faturayı önce teknik direktöre keser taraftarın sesi bir müddet kısılır. Sonra birkaç oyuncuya bir teknik terimle fatura kesilir taraftar biraz daha sessizliğini korur sonunda artık taşlar birbirine karışmıştır kulüp yönetimi istifa eder.

Şimdi soruyorum. Tüm okullar fiziki alt yapısı ile öğretmen kadrosu ile teknik techizat ve ders araçları ile donanımlı olsa bakan değişmesine gerek var mı?

Ülke ulaştırma altyapısı tamam olsa yollar sokaklar ulaşım araçları iyi olsa hava kara deniz ulaşımında sorun olmasa bakan değişmesine gerek var mı?

Tarım bakanlığının yeterli bütçesi olsa hayvancıyı tarımcıyı tüm üreticileri tam destekleye bilse, üretime bol teşvik verebilse bakan değişmesine gerek var mı?

Sağlıkta hastanelerde tam gün doktor olsa, ilaç eksikliği olmasa anında ve gününde ameliyatlar yapılabilse otel gibi hastanelerimiz dört yanımız hemşire dolsa bakan değişmesine gerek var mı?

Ve,ve ,veya vs, mesela ,örnek yaz yaz gitsin

Peki en önemlisi Maliye Bakanlığının devlet bütçesi bu bakanlıklara tüm desteği koşulsuz verebilecek mali bir güce sahip olsa bakan değişmesine gerek var mı?

yani kısaca bırakın bu kabine değişikliği sakızını çiğnemeyi. Un simit şeker yağ yoksa helva olmaz. Helva olsa yiyicisi çok olur.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Tuzaklarla dolu yollar da evine varmak için barikat, çukur, hendek savaşı verdiğimiz yetmezmiş gibi, bir de trafik vordoları yüzünden “Gazi” olmuş Gazimağusalılar bu yıl seyrüsefer çıkarmasa ayıp olur mu?

(Eralp Şerifoğlu)





Onca gereksiz giderden tasarruf yapmak, lüks tüketimi vergilendirmek, en önemlisi de kayıt dışılığı önlemek yerine kayıtlı yatırımlara dokunuluyor.

“Devlet” denen yapı hiçbir ihtişamından ödün vermiyor. “Ek Mesai” kurumu -ayrı bir kuruma dönüştü- zorunlu bir hizmet değil ek gelir olarak işlem görmeye devam ediyor. Yatırımlarda teşvik, muafiyet, prim desteği gibi uygulamalar ürettiği toplumsal karşılık ve verimlilik sorgulanmadan nasıl gelmişse öyle gidiyor. İzaz ikramlar azalmıyor, çoğalıyor. “Misafir bakan” için tek bir akşam yemeğine 60 bin lira fatura çıkabiliyor örneğin…

Günün sonunda “kayıt dışılık” ödüllendiriliyor sadece…

(Cenk Mutluyakalı)



Bu ülkenin ekonomisini emeklilik yaşı ile yukarı-aşağı yükselterek veya düşürerek düzeltemezsiniz, bu ülkenin ekonomisini zamlar ile düzeltemezsiniz, bu ülkenin ekonomisini ancak halkın cebinden elinizi çektiğiniz taktirde ve de sizin gibi iktidardan muhalefetine kadar tümünüz değiştiği zaman düzelir. Nokta

(Bilal Dericioğlu)



Toplu taşımamız şekil değişiyor.

KKTC'de Kıbrıs kültürümüz hemen her alanda değişim gösteriyor farkındayız ama özellikle son 2-3 aydır toplu taşıma servislerimizin de Türkiyeleştiğine tanık oluyorum. Otobüs yolda giderken yürüyen birini görürse boru çalıyor, biri inmek, binmek isterse yer, mekan, durak, kenar fark etmez yolun ortasında durup yolcu alır, yolcu bindirirler. Polis arkadaşlarımız her hafta (ve nedense cuma-cumartesi geceleri) "huzur operasyonu" yaparken, kavşak dönüşleri, köşe başlarında durup evrak kontrolü yaparken, toplu taşıma yapanları da kontrol etse, kuralına uygun durup kalkmaları, yolcu alıp indirmelerini denetlese mesela. Bizim ülkemizde bir yasa yok mu bu konuda? Dileyen otobüs dilediği yerde zırt pırt boru çalar, durur, yolcu indirir, yolcu mu alır otobüsüne? Kirlilikleri, pisliklerini bahsetmiyorum. Aldıkları yolcu sayısına hiç değinmiyorum. Okul önlerinde trafiğin ortasında durmalarından bahsetmiyorum. Girne'nin bu konuda yıllardır eziyet çektiğini biliyorum ama özellikle Lefkoşa'da toplu taşıma son 2-3 aydır tam bir rezalet durumdadır!

(Ahmet Özsoy)