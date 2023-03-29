SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir bakan diyor ki: Sendikalar bu memlekete hiç okul yapmadı…

Ben bir vatandaş olarak bu cümleyi kurabilirim. Kurdum da, önerdim de… “tüm sendikalar bir araya gelerek bir okul yapabilir” dedim yani…

Peki bunu bir bakan, hele eğitim Bakanlığı yapmış biri söylerse? Gülerim. Ona da sormak lazım:

Senin partin neden okul yapmadı?

Yok iktidar olanakları ile ha… Devlet katkısı alan, seçim yardımı alan, vekillerden kesinti yapan partin neden okul yapmadı?

Maalesef, hesap vermesi gerekenler, hep hesap soranlar oluyor…

Bu memleket de böyle bir yer…



(Hüseyin Ekmekçi)







Belgrad Kalesi... 53 hektarlık bir alan içinde yer alıyor. Tam tamına Mağusa Kalesi büyüklüğünde bir alanı kapsıyor. Orayı yılda 2 milyon turist geziyor. Bizim kentimiz için böyle bir hedefimiz tabiatıyla yok. Suriçimiz kamusal ve yeşil alanları, yolları, kaldırımlarıyla işgal altında. Turistlerin gezerken görebilecekleri, bizlerin yaşarken görsel olarak haz alabileceğimiz alanları çöplük haline getirmek için büyük bir çaba sarf etmekteyiz. İş, turizm, hedef vs işin masalımsı kısmı.

(Okan Dağlı)





Çalışanların haklarını gasp edenler bugün maalesef mecliste, esnafı dolandıran maalesef onlarda mecliste. Utanmadan bir de insanların alın teri ile kazandıkları parayı nereye ,nasıl harcayacaklarını söyleyeceksiniz, siz kim oluyorsunuz da insanların alın teri ile kazandıkları maaşlardan, mevduatlardan kesinti yapacaksınız. Beraber işleyip mi kazandınız? Bu insanlar sizin gibi kolay yoldan para kazanmıyor. Bunlar yarın aldığımız nefesten bile kesinti yapacak . Siz önce aldığınız ihalelerden kazandığınız fazla paraları ve yapmadığınız yatırımların hesabını verin . Yazıklar olsun size

(Ceran Tunalı)





Önce makam araçlarınızdan, korumalarınızdan, gezmelerinizden, izaz ikramlarınızdan ve tüm fuzuli harcamalarınızdan feragat ediniz sonra milletin cebine göz dikiniz...

(Ahmet Vamık)



Sn. Serhat Akpınar yaptığınız "insanlar meyhane paralarını çocuklara versin" açıklamanıza atfen ;

Size ne insanların alın teriyle kazandığı parayı ne yapacağından ?

Meyhane giderleri ince bir örnek, biz sizin GAÜ den kazandığınız paraları nerelerde nasıl kimlerle harcadığınızı da görmüştük deyip bırakayım.

Diyeceklerim bu kadar....

(Çiğdem Aydın)





Bizim reis İngiltere'ye addalara gitti. İddialara göre bu gezme için 27 bin sterlini Maliyeden almış. Yani toplam 640 bin Lirayı almış.

Hükümet para yok diye, 15 bin lira alanlardan vergi alacak ve yaklaşık 150 Lira kesinti yapacak.

Sadece İngiltere gezmesi için 15 bin Lira maaş alan toplam 4 bin 267 kişiden vergi alınması gerekir.

E hani paranız yoktu.

Böylesine bir dönemde, bu ülke insanına hiçbir faydası olmayacak bu ziyaret tam bir skandaldır.

Tabi bu olaya baktığımız zaman toplanacak paranın nerelere harcanacağı konusunda vatandaşların güveninin olmaması gayet normaldir

Neyse çok ağlamayalım, "toplumlar layık oldukları kişiler tarafından yönetilir", biz de layık olduğumuz şekilde yönetiliyoruz

(Ufuk Çağa)

