SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir kuruş bile kesmenize iznim yoktur..
okul yapmak, hastane yapmak , ilaç bulmak , ilaç getirmek ,okul tamir etmek
Çocuklara sağlıklı eğitim alanı oluşturmak benim işim değil sizin işinizdir..
yapılacak olan kesinti 9 ay değil 18ay maliyeye değil direk “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne kesilsin
Zerre itirazım yoktur..
(Tolga Özçelik)
Gelir Vergisi Yasasının 32'nci maddesinin (l)'inci fıkrasına istinaden taşınır mal sermaye iratları gerçek ve tüzel kişilere nakden veya hesaben ödendiği anda ödemeyi yapanlar tarafından
Döviz olması halinde %2 (yüzde iki),
Türk Lirası olması halinde %1 (yüzde bir) oranında katkı yapılır.
Hazmedemiyor musunuz?
Afroza var,
Soda var,
Alka Seltzer var,
Eno var,
Babulab var,
Lazım bankalara emredesiniz,
Yasa yürürlüğe girdikten sonra paraları ne başka bankalara transfer etsinler,
(hani TC kökenli bankalar, paraları Antalya şubesine transfer etmesinler.)
Ne de nakit ellerine versinler ( hani alıp da Güneyde Barclays’e yatırmasınlar)
(Hüseyin Garip)
“Tek Tip İnsan” yetiştirmenin bütün olanaklarını kullanan (derin) devlete karşı tiyatro dayanağımız oldu.
İyi ki tiyatro var...
Unutmadım, bir de utancımız var, son 50 senede tek bir tiyatro binası, kompleksi, yapısı inşa edemedi bu yalan, eğreti, köhnemiş düzen…
Yürüyüş mesafesinde üç farklı tiyatro binası var, güney Lefkoşa’da… 24 tiyatro ve sinema salonu vardı, yıktığımız Maraş’ta… Başkentin kuzeyinde ise iki yarım inşaat, bir de yanmış bina var.
(Cenk Mutluyakalı)
50 yaş grubunda anı ölümlerle ilgili haberleri endişeyle takip ediyorum doğrusu.. Önceki gün 52 ve 53 yaşında iki kadın dün 50 yaşında bir erkek hayata veda etmiş..Bu ölümlerin sebebi ne?!!Kronik hastalıklara bağlı ölümler mi sekonder tetikleyici faktörler mi sebep?!!Doğrusu Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaları da yeterli bulmayanlardanım!
(Bala Kayadelen)
İnsanlar meyhane paralarını çocukların geleceği için kullanmalıdır.
Ve bazı insanlar ve insan olanlar da sadece çok sık gittiği meyhane paralarını bağışlamakla kalmamalı, çalışanlarının maaşlarını düzenli ödemeli, yasal zorunluluk olan sosyal yatırımlarını zamanında yapmalı, üstüne yattığı sosyal yatırımlar varsa bir tamam geri ödemeli, devlete zinhar borç takmamamalı ve dahi bunlar olurken lüks yatlarda zevk i sefa eylememelidir.
(Cenk Özdağ)
Ete bir zam daha geldi. Var mi sesimizi duyan ? Maalesef yok . Lütfen biz restoran sahiplerine günlük belli bir kilo güneyden et almamıza izin verin aksi halde tek tek kapadırık ya da özelliği olan meyhanelerden vazgeçmek zorunda kalacayık bilesiniz.
(Emirali Tatlıdil)
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