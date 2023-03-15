SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ömrümüz Yetmez!

Umutlar azaldığında, döviz enkazı ve borçlar altında kalındığında...

Sosyal yaşantı erozyona uğrayıp, çaresizlik kapıya dayanınca, yönetenlerin yönetemediğini anımsarız.

Elit müteahhitlerin eseri, alt yapısı berbat yollardan, “yenilenmeyen okullarımıza”, yetersiz hastahanelerimize kadar, sömürülen ama görmezden geldiğimiz insanları, göç eden gençlerimizi hatırlarız...

Ve aslında ne kadar fakir ve kalitesiz yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşiriz...

Üç beş eşsiz toptancının keyfine göre bize kalitesiz ve pahalı ne varsa yedirdikleri düzene bakar, kaderimize yanar, kendimize acırız...

Bunları yaşamak ve bu yapıya destek vermek bir tercih olabilir mi!

Olabilirmiş.

Üzülmekle bunların gelecekte tekrarının olacağını öngörememek, mümkün mü?

Mümkünmüş.

Yaradana inanıp, Adalet için çalışmayan!

Mucize bekleyip gerçekle yüzleşmeyen,

İnsanımızın tercihleriyle seçilenler...

Bize daha iyi bir gelecek verebilirler mi?

Vermezlerse, giderler veya değişirler mi?

Biz sadece sözde İsyan veya şükür ederiz...

İyi ama seçilmişlerin de Halk adına daha çok gailesi olması şart değil mi?

Özveriyle ,”Ortak değer yaratıp, Halkının Kader birliğine Önderlik etmek” esas görevleri olması gerekmez mi?

Bizim sabır ve ülke sevdamızı devamlı suistimal ediyorlar.

Geçmişin fedakarlıklarından, katlandığımız zorluklardan besleniyorlar.

(Eralp Şerifoğlu)



Gerçekten akıl tutulması: Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin okullarımızın depreme karşı dayanıklılığı konusunda yaptığı tetkiklerin sonucunu içeren raporu Hükümete vermemesini "akıl tutulması" olarak niteleyenler haklıdırlar... Gizli tuttukları bu raporun turşusunu mu kuracaklar, yoksa bu raporu siyasal eğilimlerine uygun bir hükümet iş başına gelirse ona vermek için şifreli kasada mı bekletecekler?.. Ha, belki de raporu para karşılığında satmak amacındadırlar!.. Demir tavında dövülür... Herkes toplumsal ve mesleki sorumluluğunu zamanında ve yerinde takınmalıdır... O raporu devreye koymanın da tam zamanıdır... Bu konuda ve bu zamanda kapris yapmak kadar saçma ve sevimsiz bir şey olamaz...

(Ahmet Tolgay)



Çadır sınıfları esasında Kıbrıs Türk eğitiminde yeni olan bi şey değildir. Bir örneği de 1949 tarihinde Baf Kurtuluş Lisesi'nin temeli olan okulda, derslikler öğrencilere yetmeyince, bir süre öğrencilerin bir bölümü çadırlardan oluşan sınıflarda eğitim görmüştü. Gelinen noktada aradan geçen 74 yılda eğitim politikalarımızda yanlışlar yaptığımızda bir gerçek maalesef. Not: Daha fazla bilgiye "İngiliz İdaresinde Kıbrıs Türklerinde Ortaöğretim" isimli kitabımızdan ulaşabilirsiniz.

(Mete Özsezer)





İşte ülkenin gerçeği!

Camii ve mescitlerin toplam sayısı 89. Liselerin 30. Ortaokulların 15. Camii ve mescitlerin sayısı, liselerin üç, ortaokulların altı katı. Lise ve ortaokulların toplam sayısı, camii sayısının ancak yarısına karşılık geliyor!

(Tuluy Kalyoncu)

