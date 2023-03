SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kamuya ait her yer çökertildi.

Ormanlar kuruyor, kurumayanlar yanıyor.

Kentlerdeki yollar ve kaldırımlar tecavüze uğruyor, boş alanlar işgal ediliyor.

Okullar ders yapılamayacak durumda, kapısına kilit vuruluyor.

Saymakla bitmeyecek bu çöküşün sorumluları, hala siyaset yapıp, laf ve hikaye anlatıyor.

(Okan Dağlı)



KKTC'de de depreme dayanıksız diye raporlanıp ortaya çıkan beş okul varmış sadece. Daha raporlanmayan, raporları toplumla paylaşılmayan Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Lefke okulları var. Geçtiğimiz günlerde basında çıkan bir habere göre (yanılmıyorsam KTMMO'dan bir yetkilinin açıklaması idi) bu sayının on beş civarında olduğu şeklinde olduğuydu. Hele hele 1974 öncesinden kalan okullar iyi incelenmelidir. Buz dağının görünen kısmının farkındayız. Devletin gereksiz ve yağma Hasan'ın böreği misali harcanan paralarını gördükçe kahroluyor insan. Ama hükmedemeyenler yine duygu sömürüsü yapıp çalışanın, emekçinin boğazındaki lokmaya göz dikiyor. Utanmadan, maaş kesintisi ile çözüm arıyorlar. Çadırda askeri seferberliğe giderdik. İşte yağmur da yağıyor. Hadi bakalım, görelim o çadır eğitimini. Önce "onlıne eğitim" ile eğitimsiz bir kuşak yetiştirdik. Şimdi de online eğitime ek olarak "çadırda eğitim" ile sözde eğitime devam ediyoruz. Uçan KKTC, kaçan KKTC diye öğündüğünüzde mangalda kül bırakmıyordunuz. Bir yerlere yürüyorduk da galiba 1955, 1963'lere yürümüşüz. Yıllardır ülkeyi yönetemeyenlerin marifetleri bu. Bölgelerde eğitim için geçici olarak otel, yurt, dershane, boş bina bulamadınız mı? İşte sizin halkınıza ve eğitimine verdiğiniz değer. Allah size rahatlık versin.

(Derviş Atakan)



Çadırda eğitim olmaz derken, başka alternatifler dururken neden çadır dediğimizde vardı bizim de bir öngörümüz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bu mu bizim çocuklarımıza reva gördüğümüz. Yazık hem de çok yazık. Çadırda eğitimi onaylayanlar bir kez daha düşünsün? Neden çadır yerine dönüşümlü sabahçı-akşamcı(öğleden sonra) okulları ortak kullanarak ders yapmayı tercih etmeme nedenlerini de açıklasınlar bir zahmet.

(Duygu Uzun)



Seçenler mi suçlu ?. Seçilenler mi?. Bana göre seçenler , bir sefer şans vereceksin , icraat yapmıyorsa , yandaşı destekliyorsa , halka hizmet etmiyorsa , bir daha şans vermeyeceksin. Bunu uygulamaya başladığımız zaman , bu memleket hizmet almaya başlayacak. Yok bu düzenden memnunsan aynı kisilerle devam ... 2023 yılı yazıklar olsun......

(Tamer Karakaşlı)





Dünya birincisiyiz



Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele polis müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında geçen hafta sonu eşzamanlı olarak 20.00 – 03.00 saatlerinde yaptığı asayiş ve trafik denetimlerinde 1012 ( bin on iki ) sürücü türlü suçlardan ( alkollü iken araç kullanmak, belirlenen hız sınırının üstünde araç kullanmak, sürüş ehliyetsiz vb. ) rapor edildi.

1012 sürücü!

1012 sürücüden 2 tanesi tutuklandı; 61 araç trafikten men edildi.

Bu rakamlar, ülke nüfusuna göre oranlandığında dünya birincisiyiz.

Bu memleketi bu hâle getirenler utansın; ancak utanmazlar.

Bunların yüzüne tükürsen yağmur yağdı zannederler.

(Yıltan Taşcı)