SOSYAL MEDYANIN SESİ

Yıl 2023 ve gelinen aşamada çadırda eğitim..!

“KKTC’nin tanınma vakti geldi” ve “Egemen eşit” naraları arasında, yeni devlet adı falan falan filan derken Namık Kemal Lisesi öğrencilerine çadırda eğitim verilecek dedi...

Kim?

Maarif Nazırı hazretleri…

Biri müsteşarı ile toplantı yapacağı odası yokmuş diye yeni külliye ister..

Diğer taraftan çocukların ders göreceği okuldan hâl kalmadı.

Sonra da bir sürü kurumun bir sürü danışmanı, sağa sola insanlık dersi verir.

İnsan olan çadırdan utanır, çadırdan...!

O değil, bir ordu insan da arkanızdan çıbbana çalarak “ya ya ya” “şa şa şa” diyerek yürür ya.. Ona yanarım

Yeni devlet adı mı ararsınız?

Yazın...

KIBRIS ÇADIR DEVLETİ...

Yakışır...!

(Aral Moral)



Kötü günlerin iyi tarafları da vardır. İnsanları tanırsın özellikle yanında sandıklarını…

(İsa Tabak)



Çöp yönetimi endüstrisi/kültürü olmayan toplumlar, insanlığın ve doğanın başına beladır. hayır yüzü görmezler, asla refah toplumu olmazlar. çöplerin içinde yaşarlar...

(Mustafa Gürsel)





2002’de okulumun tavanı garibim öğrencim Ramazanın başının üstüne düşmüştü! Bağırdık çağırdık ama nafile! Yıl olmuş 2023.Deprem olmadan çadırlara mahkum olduysak, Deprem olursa halimiz ne olur acaba?

(Eralp Şerifoğlu)



İnsan yas alır oturaklı olur ve de dünyanın sonunu biraz aklından geçirir . Maalesef etrafımızda gördüğümüz sayıları az insanlar yas ne olursa olsun hırslarından bitmeyen ihtiraslarından hız kesmiyorlar..hala daha köşe kapmaya devam ediyorlar..hatta bu köşelere de birilerini sokmamak için turlu türlü entrikalar. . Ayaklarını benzinden çekmiyorlar. sadece biz olalım mantığı hep vardı var olmaya devam edecektir.. hala daha oturdukları yerden o gelsin bu gitsin fikirlerine uyulduğu surece de bu devam edecektir. Bazen hak da veriyorum sadece buralardan beslenmek böyle birşey olsa gerek.. maalesef bu düşüncelerden Halil İbrahim sofrası kurulamaz.

(Bülent Kılıçoğlu)



Üç haftadır çocuklarımız okula gitmiyor ve diğer okullarda eğitim devam ediyor. Gelinen noktada sadece bizim çocuklarımız eğitimden geride kalıyor. Çözüm ne? Kuzeydeki pek çok okul eski, çürük, sağlıksız... Herkes çok mu şaşırıyor? NKL’nin verdiği mücadelenin yüzde biri verilseydi, belki konteyner veya prefabrik sınıf da yapılabilirdi. Çadır şu andaki gelinen noktadır. Siz çocuklarınızı çürük okullara göndermeye devam ederken bize akıl vermeye de devam edeceksiniz, yok çadırda olmaz yok on-line olmaz diye. Sihirli değnek olmasını biz de çok isteriz de hayallerimizi yanlış yerde kuruyoruz işte....

(Bedia Balses Çeliker)

