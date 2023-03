SOSYAL MEDYANIN SESİ

Çok çok yorgun hissediyorum. Biraz vitamin, temiz hava, güzel bir yemek ve iyi bir uykuyla geçmeyecek bir yorgunluk bu! Yaşadığımız toplu kederin ağırlığı... Ele alınması gereken sorunların büyüklüğü... Yüzümüzü nereye dönsek karşımıza çıkan çarpıklık... Eşitsizlik... Adaletsizlik... Samimiyetsizlik... İkiyüzlülük... Yoruldum!!! Beden yorgunluğu değil bu yorgunluk, ruhum, özüm yoruldu!!! Her 8 Mart'ta ruhum daha da çok yoruluyor... Tam 166 yıl önce, 1857'de "Eşit işe eşit ücret" talebiyle başlayan mücadele halen daha devam ediyor ve halen daha kadın, aynı şartlarda, hatta daha eğitimli olduğu halde, aynı işi yapan erkek meslektaşları ile aynı ücreti alamıyor! Her gün kendime gecenin en karanlık noktasının şafaktan hemen önce olduğunu hatırlatarak, mücadeleme sarılmaya çalışıyorum. Bu sefer olacak diyorum... Sonra bir 8 Mart geliyor ve cep telefonuma gelen "bilmem kim kuyumculukta kadınlar gününe özel %50 indirim" sms'iyle her bir hücremdeki enerjiyi emen bir umutsuzluğa kapılıyorum! Sosyal medyayı açıyorum, herkes 8 Mart'ı kutlama mesajları yayınlıyor... Herkes kadının önemini bu kadar iyi biliyorsa neden 166 yıldır halen daha aynı mücadeleyi vermek zorunda kalıyoruz? Eğer samimiyseniz hayatı bizimle eşit paylaşın. Sırtımıza yüklediğiniz yükün kendi payınıza düşenini omuzlarımızdan alın. Aynı işi yapıyorsak, aynı parayı verin! Bu olduktan sonra kuyumcunun indirim yapmasına gerek olmadan biz eğer istersek kendimize inciğimizi boncuğumuzu da alırız.

(Alev Şensoy)



Melekler takımı için ne gerekirse yapılsın . Ancak vatandaş ne kesintilere nede bu kesintileri yapıp da Meleker adına toplanan paraların kim veya kimler tarafından takip edilecek ve gerçekten doğru yere harcanacak mı endişesi taşıyor. Halkımız ve özellikle Mağusamız çocuklarımızın unutulmaması için elinden gelenin fazlasını yapmaya hazırdır..

Önerimdir..

Melekler Takımı Derneği kurularak toplanan paraların doğru yere gitmesini sağlamak ve denetimleri de şeffaf bir yönetimle ailelerin de denetiminde olması önemli olacak diye düşünüyorum . böylelikle güven artırarak daha fazla para toplanması sağlanacak ve meleklerimize yakışır bir salon yapılacaktır..

Meleklerimiz için ne gerekirse yapmaya hazırız.

Mekanları cennet olsun..

Katiller cezalandırılmadan çocuklarımız rahat etmeyeceklerdir...

(Süleyman Özkoç)





Düşene güleriz! Düşünüp fikir de üretiriz.

Evet! Düşene herkes güler. Bu gerçektir ve psikolojik açıklaması da vardır. Ancak, alay etmeyiz.Merak eden okur öğrenir.

Benim derdim Cumhurun Başının düşmesi veya attığı güzel gol değil!

Derdim, 33 yıl bağıra çağıra söylediğim halde kimsenin duymadığı, canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızın düşerek elini kolunu başını yaraladığı,kırdığı asfalt ve beton zeminlerin üzerinde Spor yapıp,oyun oynadığı alanların rezil hallerinin Cumhurun Başının yere düşmesi sayesinde gündeme gelmesidir.

Umarım ve dilerim ki; külliyemidir, izaz ikram, örtülü ödenek, yurt dışı teması veya her ne halt kalemse onlardan vazgeçip ekonomik gücümüzü okullarımızın yenilenmesine ayırırız. Olmaz mı?

Bir evladımızın sorduğu gibi; Neden gençlere yatırım yapmıyor sunuz?

Cevap verecek bir babayiğit varsa,bu evladımıza cevap versin.

(Eralp Şerifoğlu)



Kral giderse, soytarıları da gider.

"Kral öldü yaşasın yeni kral" derler, muhtemelen...

Yine de olmaz.

Çünkü her kral kendi soytarısıyla birlikte doğar!

İşte o nedenle mesele "krallığın" olmadığı bir düzendir.

Çünkü yeni bir kral varsa, yeni soytarıları olacaktır.

Krallık düzenini yıkmaktır önemli olan…

Koltuğa değil bilgiye, demokrasiye, iradeye sahip çıkmak.

(Cenk Mutluyakalı)



15 gün oldu. Resmi açıklama YOK! NKL'de öğrenci yok! Öğretmen dışarda tedìrgìn bir bekleyiş içinde! Sesìmìzì duyan yok!

NK ne demişti yok mudur kurtaracak bahdi gara maderini

Dayan NKL diren NKL

(İsmet Ezel)