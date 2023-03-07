SOSYAL MEDYANIN SESİ

Deprem trajedisi bize mevcut çimento üzerinden "kalkınmanın" çevre, sürdürülebilirlik ve en önemlisi güvenli inşaat açısından tu baştan sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Şu an kuzeyde sayacı bağlanmış 195 bin konut olduğunu biliyoruz. 1975'te 7.500'i Türk malı, 27,500'ü Rum malı toplam 35 bin konut vardı. Bu 195 bin konutun 95 bini yaklaşık son 10 yıl içerisinde inşa edildi. Bir kısmı KTMMOB'dan öğrendiğimize göre yumuşak zemin üzerinde inşa edilmiş. Rum mühendisler 1995 yılı öncesi binaların tümünün gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bizdekiler de buna dahil. Konutlara ek olarak 74 bize binlerce iş yeri, otel, fabrika, okul vesaireyi de ganimet olarak "kazandırmıştı." Bunların çoğu bakımsızlıktan ve korozyondan tehlikeli binalara dönüşmüş durumda. Mimar Olgun Olguner, Lefkoşa'daki sosyal konut apartmanlarının durumunun hiç de iç acı olmadığını iddia ediyor. Anlayacağınız işimiz çok zor. Ama bir yerden başlayıp planlı bir şekilde tüm inşaat siyasetimizi gözden geçirmemiz gerekir. Vize inşaat yapılmadan önceki planlar için uygulanan bir yöntem. Ona ek olarak inşat anında ve sonrasında da denetimlerin yapılması elzem. Yoksa bu kafayla gidersek tüm KKTC, deprem anında koskocaman bir enkaz alanına dönebilir.

(Mete Hatay)





Yas ve İnsan

Evlat yitiren;

Ocağı sönendir…Bir yanı iki yanı değil,her yanı eksilen,yok olandır.

Kendi başıyla kalandır.Adı konulmayan acı, iyileşmeyen yarayla yaşayandır.

Üzülen vardır muhakkak, olmaz m!

Empati yapmaya çalışan da.

Hemencecik normal! hayatına dönen de.Kutlama yapan da, paylaşan da, parçalanan da…

Hepsi insana dair duygular.

Yas varmış! ! Kimler yaşadı yası? Kaç gün kaç saat?

Dün güneyde yaş da yas da görmedim mesela sokaklardan geçerken…

Yaşamın akıp gittiğini gördüm…

Yapacak pek bir şey de yok hani!

Kalanlara Acıyla yaşamayı yaşamak saymaktan başka…

Hep kadere bağlarız ya kötü şeyleri.

Oysa kötü şeyleri yapanın da yaşatanın da temelinde insana dair güzel değerlere sahip olmayanların eli vardır hep.

Yanlışı kusuru suçu vardır.

E varsa hak hukuk adalet, bedel ödeyecekler.

Ama gidenler asla geri dönmeyecek. Yani bedel hiç ödenmeyecek…Hep eksik kalacak.

(Eralp Şerifoğlu)



Nalet olsun size, Bursaspor'un ırkçı faşistleri.

Spor yapmaya gelen futbolcuları döversiniz, bölgede doğan Bir çocuğa işkence ile sözler soyletirsiniz.

Beter olun ulan; Dilerim Amatör Küme 'nin son basamağına kadar düşersiniz.

(Nezihi Beyaz)



Yürüyemiyorum.

Yoldayım. İnsanlar, insanlar, insanlar. Kim kimdir? Nerden geldi neden geldi? Geri döner mi? Sokaklar tekrar eski sakın ve samimi yüzlerle dolar mı?

Hem yürüyorum hem bu soruların cevabını arıyorum .Sorulara cevap ararken de aklımdasın olur bir tanıdık yüz bir tanıdık “sima" göreyim diyorum.

Kendime soruyorum "sen bilmediğin bir Magusa' da , Lefkoşa'da, Girne'de yoksa İskele'demisin?" diye. Yok buralar aynı. İnsan profilleri çok farklı.

Yani bu küçük toprak parçasında bu kadar yabancının olması benim gibi herkesi mutsuz ediyor. Sanırım Rum un "azinliktırlar" söylemine karşı dururken kendi devletimize azınlık oluyoruz.

Ne uğruna bu kadar göz kapama kulak tıkamak?

Soğan ekecek toprak kalmadı, denizi görecek boşluk kalmadı sokakta yürüyecek güvenlik kalmadı da mı ben bir tanıdık göremiyorum.

Galiba KAZANDIK ama KAYBEDIYORUZ.

(Hüseyin Cumaoğlu)

