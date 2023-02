SOSYAL MEDYANIN SESİ

Yeter !!

Kaç gündür sözde siyaset yapmak adına çok sevdikleri partilerini iktidara taşımak adına abuk sabuk yorumları kendilerine saklasınlar !

Ne solculuğunuz ne sağcılığınız bilesiniz ki hiç umurumuzda değil !!

Canımızdan can gitti hele ki ailelere düşen ateş !! tarifi mümkün değil iken

Durum o denli kötü ki dünya seferber oldu yine de yeterli olmuyor binlerce can toprağa gömüldü, binlerce insan evsiz kaldı

(Togay Menekşeli)



Bilim deneyimden gelir. Deneyim de bilimsel gözlemlere dayanır. Artık deprem ne zaman olur diye sormadan Bu ülkeyi yönetenlere düşen ilk görev mevcut inşaat halindeki tüm binalar hatta bitmiş tüm binalar deprem riski 1. Bölge olan her yerde kayıt altına alınıp, geçmişte yapılmamışsa zemin etüt raporları ile Riskli, daha az riskli, çok riskli, ya da kayalık zemin riski en düşük şeklinde insanlar bilgilendirilmeli. Ne diyor uzmanlar?? Ovalara bina yaparsanız, deprem sırasında sıvılaşma olacağından yıkım olur. ama kayalık zeminde sıvılaşma olasılığı sıfır.. Örnek Şili’deki 9.5 büyüklüğündeki depremde karada kimse ölmemiş limanlarda ve okyanuslardaki gemilerdeki insanlar ölmüş. 900 kişi.. Lütfen artık daha fazla ne kadar para kazanabiliriz yarışını bırakın ve insanlara ne kadar sağlam bina inşa ederiz nerelere inşa etmemiz doğru hesapları yapın. Unutmayın deprem bir gün bizi de vuracak.. Kanser gibi erken teşhis hayat kurtarır. Çok geç olmadan!

(Emine Sütçü)



Bu konudan çok rahatsızım.

Devlet televizyon kanalı BRT,

Kuzey Kıbrıs tarihinin en büyük felaketlerinden birinde neden orda değil?

Halkına doğru bilgiyi aktarmakla mükellef değil mi?

(Yusuf Yıldızev)



Çaldığın her bir torba çimento !!!

Koymadığın her bir demir !!!

O vizeyi veren memur !!!

Yapan mühendis müteahhit!!!

Biraz olasın iman duygunuz varsa bu canlarını kaybeden her bir canın vebali göremediği her bir gün boynunuza olsun !!!

(Turgut Ergel)