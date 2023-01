Gittiğin dairede senden pul isterler.

" Bak da aşağıda büfede var" derler.

Büfeci 91 liralık pula yüz lira alır.

İşin olur memnunsun.

Eve gelince ağırına gider, sosyal medyada bombalarsın.

Sen " PUL KOMSERİ" Pul Satıcısı atamazsan, n'apsın çaresiz kalan insanlar?

". Bu Yasa gereğince yapılan Nizamnamece konan şartlara tabi olmak şartıyle, ve bu gibi Nizamnameye uygun olarak, her hangi bir şahıs tarafından bu gibi ruhsatta bildirilecek yerde pul satışı, tedariki veya pul muamelesinde bulunulması için ruhsat verilmesi yasaldır; ve hiç bir şahıs, bu Yasa ve onun gereğince yapılan Nizamname hükümleri gereğince ısdar edilen muteber bir ruhsatın hâmili olmadıkça, Cumhuriyet dahilinde pul satmayı teklif etmez, pul tedarik etmez veya pul muamelesinde bulunmaz.

(Hüseyin Garip)



Seçimlerden bir ay önceydi.

Gönyeli çemberinin Girne yoluna bakan tarafında bir durak var. Akşamları kapkaranlık. Durakta bekleyen insanlar görünmüyor.

Belediyeyi aradım oraya bir ışık koymak mümkün mü diye.

Aldığım cevap o noktanın kendilerine bağlı olmadığı, Karayollarına ait dediler.

Karayollarını aradım, oranın ışıklandırılması Trafik şubesinin sorumluluğu olduğunu söylediler.

Ne durakmış ama.

Ne noktaymış yaaa

Kimse sahiplenemedi

Orada her türlü olay olabilir o karanlıkta

Özellikle siyahi misafirlerimiz çok oralarda.

Bu yazıyı da belki bir ilgilenen makam çıkabilir umuduyla yazıyorum

(Mine Gürses)



Toplumumuzun başı sağolsun , zavallı devletimizin sayesinde yitip giden gençlerimiz , artık devletçilik oynamayı bırakıp devlet olsanız, Evlat yetiştirmek zor karanlık sokaklarda ölmek kolay yazıklar olsun hepinize

(Fikri Arkıner)



Bu ülkede bişeyler mi geliştirmek istiyoruz,

Bişeyleri değiştirmek mi istiyoruz,

Gençlerimizin potansiyelini dünyaya mı göstermek istiyoruz;

Bunu önce içimizdeki birilerine kabul ettirmemiz gerekiyor...

2003 de ülkeye ayak bastığım günden itibaren tecrübe ettiğim konu budur...

(Hamdi Öğütçü)



Kitap yakmanın neresi düşünce özgürlüğüne girer anlayamadım. Tam aksine ister Kuran olsun ister İncil olsun, isterse başka kitaplar olsun, kitapların yakılmasına izin veren mantalite düşünce özgürlüğüne engel oluşturur. Bu yüzden İsveç ve Danimarka hükümetleri bu saçmalığa bir an evvel dur demesi lazım.

(Mete Hatay)



Ekonomi bilgisinden yoksun populist kararların doğal sonucu.

Pahalılıkla mücadelenin, Maaşlara zam yapılması ve Asgari Ücretin yükseltilmesi ile başarılamayacağının göstergesi,

%80 zam olarak karşımıza çıkıyor.

Ve…

Bu daha başlangıç.

(Ülker Fahri)