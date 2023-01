Umutlarımız giderek azalırken her geçen gün artıyor bizde olmaz dediklerimiz. Beni ise en çok, bu küçücük güzelim memlekette yaşayabileceğimiz, ancak her geçen gün uzaklaştığımız güzel günlerin ihtimali üzüyor.

(Nazar Erişkin)



Vakıf ruhu işte bunun için yitirildi: Köşklüçüftlikteki emlağını yerine babasının adını taşıyan bir cami yapılması vasiyetiyle vakfeden, ama vasiyeti yıllardır yerine getirilmeyen Tomris Soyer Hanımefendi'nin toplumsal meselesinin yeniden gündeme getirilmesi üzerine Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayırkan'dan gelen ilginç soru: "Tomris Hanım'ın mezarının yerini bilen var mı?..."

Aslında mallarını vakfetmiş vatandaşların mezar yerleri de Vakıflar'da kayıt altında olmalı... Vakfedenler unutulur mu, mezarları hiç mi ziyaret edilmez?.. Anıları hiç mi irdelenmez?..

İşte toplumumuzda vakıf ruhunun yitirilmesinin yeni bir göstergesi: Vefasızlık... Tabii ki yıllar sonra yayınlarımız üzerine duyarlılık göstererek konunun peşine düşen Sayın Bayırkan'ın bu konuda hiçbir suçu yok... Suç geçmişin vefasız yöneticilerinde...

(Ahmet Tolgay)



Kıb- Tek’in aylık zararı 10 milyon Dolar. Halen yönetilmiyor, liyakat kapıdan içeri girmedi. İhale takipçileri batağı hızlandırıyor.

Kısa sürede önemli adımlar atılmalı. ülke yönetilmiyor; maalesef sürükleniyor, zararı da gariban halk ve Türkiye maliyesi ödüyor.

(Hüseyin Ekmekçi)



Değişen hiç bir şey yok:

Nazım Burgul Üstadımdan her zaman feyz almış birisi olarak, herkesin derdi haklı olarak "Zam" zulmüyken, benim derdim Kapanan, kapanmaya yüz tutmuş kulüplerimiz olmuş.. Biraz gabak keseceğim.Affola.

Kulüplerimizi yöneten bir avuç insanımız onlarca futbolcuyu okutmaya çalışıyor, ailelerin evlerine destek olacak katkı sağlamaya çalışıyor.

Bunu bir çoğu dilenerek, cebinden harcayarak yapıyor. Fakat ne yazık ki insanımız gereken desteği ilgiyi kulüplerimize göstermiyor...

Bir arkadaş bizim oynadığımız futbolu aşağıladı ve kıyasıda City-liverpool arasında oynan futbolla yaptı.Kutlarım!

Şimdi arkadaşa biraz açıklama yapayım.

Liverpool da oynayan A. Chamberlain'in. 3 yıl için aldığı parayı Mormenekşe’de futbol oynayan bir oyuncunun kazanması için en az 160 yıl futbol oynaması gerekir.

Benim de Pepe nin bir yılda aldığı parayı kazanmam için en az 120 yıl çalışmam şart...

(Eralp Şerifoğlu)



Müsteşar bey, “Yakın bir zamanda hangi benzincin deposunda ne kadar benzin var göreceğiz ve vergisini ona göre alacağız. Devletin bu konuda gelirlerinde %28-%35 arasında artış olacak.

Alikko dediğinden, “B’amma ciddi-ciddi ciddisiniz?”

Alamaycaksınız müsteşar bey.

Bu konu geçmişte yıllarca denendi ve başarılı olamadı.

Parsını ödeyip maliki olduğu malı geriye dönük vergilendiremezsiniz.

Mevzuatta taleple ilgili düzenleme yapılsa dahi,

“Benzinciler, talep edilecek meblağa asla ödemeyecekler

(Hüseyin Garip)