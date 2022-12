Ülkemde:

Tayyareler iner kalkar!

Hoteller, her türlü Haneler çalışır!

Güneyden gelen komuşularımız alışverişe devam eder.Benzinimizi bitirir!

Üniversitelerin müşterileri 100 binleri aşar!

Gayrı menkul satışları, ihaleler gırla gider!

Lüks marka arabalar bile artık kiralık!

Afrikalı, vietnamlı, pakistanlı, hindistanlı cibudili, sadece 5 tane anayoulu olan, nüfusu belli olmayan ülke de sömürülerek,yaşar!

Nüfusum,seçmenim,hastam, aç

Öğrencim,cinayetim,hastalığım,trafik kazam,çevre kirliliğim,döviz tecavüzü,daha çok zengin olan zenginim, kar guduzu hiç doymayan vampirler artar artar artar ...

Ekonomik kriz var diye 2011 den beri dürst, sade vatandaşı fakirleştirdiler...

Para yokmuş! Asgari ücretliye, işçiye para yok sadece...

Evet; Bugün ekonomik kriz var!

Ve Herşey ama herşey çoğalırken ,artarken!

Neden sadece

"Ganimet almayan, mücahit puanı veya eşdeğeri olmayan,ihaleye katılamayan,torpille makam sahibi olmayan bu ülkede doğup büyüyen insanlarımız

Fakirleşiyor,yoksullaşıyor ve göç etmeye devam ediyor? "

Neden bir Kesim semirip büyürken, neden vatandaş şüküre, kaderciliğe çağdaş köleliğe alıştırılıyor!

Bu memleket bizim, bu vatan bizim diyenler!

Bir karış toprak vermeyiz diyenler..

Bu memleket bizimdir,biz yönetiriz diyenler...

Yönetemiyorsunuz!

(Eralp Şerifoğlu)



Hastanede bir hasta canına kıydı.

Üzücü, trajik ve sarsıcı bir son yaşandı.

Sordum, soruşturdum ve yine iki temel sorun çıktı karşımıza: Biri güvenlik, bir diğeri bakım!

Paranız yoksa eğer bu “devlet” size bakmıyor!

Sağlıkta tam bir “bakıcı pazarı” kuruldu.

Hastanelerde “bakıcı” kadrosu olmadığı gibi uzmanlık da yok bu yönde…

Birisi “500 yataklı hastane yapacağız” diyor örneğin! O yataklarda kim, nasıl yatacak, hastalara kim bakacak, bunu düşünen yok.

Duvar var, yatak var, beton var, cihaz var ama organizasyon yok, hekim yok, hemşire yok, bakıcı yok, can güvenliği yok!

Siz bize “500 bakıcılı hastane” müjdesi verir misiniz önce!

(Cenk Mutluyakalı)



Markete maske ile girerdim bir gün girmedim Covid değilim ama bir virüs aldığım kesin! 2 gündür boğaz yanması öksürük bas ağrısı halsizlik..2 buçuk yıldır hiç hasta olmamıştım.. Maskeler bizi bayağı bir koruyormuş.. Marketlerde takmak şart!

(Bala Kayadelen)



İşte Demokarasimiz: Cumhuriyet Meclisinde iki başlılık oluşturuldu... Kimileri Başkan Zorlu Töre'yi bypass yaparak başkan yardımcısı Fazilet Özdenefe'ye gider, kimileri Başkan Yardımcısı Özdenefe'yi bypass yaparak Töre'ye gider... Başkanın ve başkan yardımcısının birlikte kabulde bulunduğuna, birlikte hareket ettiğine hiç tanık olamıyoruz.. Nerede o eski etik ve demokratik Cumhuriyet Meclisi gelenekleri?.. Kutuplaşanların her birinin ayrı Cumhuriyet Meclisi başkanları mı var?.. Olur mu öyle şey.?. İşte demokrasimizin ve siyasetimizin halleri.

(Ahmet Tolgay)