Ülkede siyaset ve yalan o kadar içiçe girmiş ki artık neyin doğru neyin yalan olduğunu anlayabilmek için bayağı çaba harcamak gerekir.

Başbakan Üstel, "et fiyatları girişimlerimiz sonrası ucuzladı" dedi. Kasaplara sorduk (4 kişi), hepsi başbakana küfür etti. Yani koskoca egemen KKTC Başbakanı, hizmet için kendisini seçerek büyük paralar ödeyen vatandaşlarına yalan söyledi.

Birde aklıma takılan sayın Üstel'in, "2027 yılına kadar iktidardayız, reformlara devam edeceğiz" sözleri oldu.

Acaba nerelerde reform yaptılar diye düşün düşün kafayı yeyiyorum. Ya ben salağım ya da bu açıklamada da bir hata var. Sağlıkta reform yok, eğitimde reform yok, üretimde reform yok, sanayide - ticarette - turizmde yok, tarımda yok, hayvancılıkta yok, kamu reformu yok, enerjide reform yok. Be arkadaş kafayı yeycem nerde reform yaptılar diye.

Neyse siz siz olun sakın bizim seçilmişlerin sözlerini çok fazla dikkate almayın, yoksa benim gibi ruh haliniz bozulur.

Hayvancı ne ister bu güne kadar bunu gerçekten anlayan yöneticiler geldi mi?

Yada hayvancı gerçekten derdini anlata bildi mi? Ben hayvancıyı hep ağlayan bir çocuğa benzetiyorum eline küçük bir oyuncak ver sussun.

Mağusa'da Maraş'ta başlar - bitermiş: Rum, eski müzakereci, AKEL partisinin desteklediği Cunhurbaşkanı adayı, Andreas Mavroyannis, Akel’cilerle Maraş’ı, Mağusa’yı, Karpaz’ı dolaşmış, Zafer Burnundaki, Apostolos Andreas- Manastırını ziyaret etmiş, dua da etmiş manastırda ve demiş ki, Kıbrıs sorununun çözümü, "Maraşta, Mağusada başlar, Maraşta Mağpusada biter".

AKEL eski Genel Sekreteri Andros Kipriyanu da, eklemiş, "iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon en uygun" çözümmüş"

Helalleşme olacak mı?

Asil Bey’in Kıbrıs Türk ekonomisine katkıları elbette inkar edilemez. Ancak KKTC’deki siyasi yapı da ona güvendi, ayrıcalıklar tanıdı…

Burada kurduğu banka, desteklediği partilerden büyük ayrıcalık gördü. İhtiyat Sandığı fonları bankasında tutuldu… Kendisine büyük borçlanma imkânları sağlandı…

Daha sonraları bankası battı, “devlet” bir ara yatırımlarının ve hatta bu gazetenin sahibi oldu.

En son, kendisine Geçitkale havaalanı kiralandı…

Gazetesini satarken, bu bizim “devlet”çik, bu eski dosyalara bir baktı mı acaba?

Bankacılık Kurulu’na devredilen “bankasının” son durumu nedir? Geçitkale havaalanı halen kirasında mı? Yoksa devretti mi?

Merak ediyorum… Muhalefet bu dosyaya ilgi gösterecek mi? “Devlet” dediklerinde ortalığı toz dumana katanlar, sakin biçimde bir “hesaplaşma”yı gündeme getirecek mi?

Karşılıklı bir “helalleşme” mi yapılacak?

Gerçekten koskoca bir dönemi kârı ve zararı ile “temize çekmek” gerekmiyor mu?

Dikkatimi çekti bu ay elektrik kesme uyarısı yok.

13. Maaşları da erken dağıtırsanız tamamdır. Piyasaya can suyu.

Seçimsiz yaşayamam

(Hasan Gazioğlu)