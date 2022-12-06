Din kardeşliği, ümmet birliği öyle mi!

Çocuklarım Katar’da Öğretmenlik yapıyor. Haliyle ParaKatar Dünya Kupası maçlarını izlemeye gidiyorlar! Eh gitmişken Ülkelerinin Bayrağını da Stada astılar. Kısa süre sonra sağdaki resimdeki Polis “asılması yasak olan Ülke Bayraklarından biri olduğu gerekçesiyle, KKTC Bayrağını indirdi ve aldı!

Bayrağı geri isteyen Çocuklarımızı tutuklamayla tehdit etti. Bayrağı geri vermedi.

Bunların dostlukları da, kardeşlikleri de yalan dolan…

(Eralp Şerifoğlu)



Çoğu kasabın vanı dahi yok...

Dükkan başkasının adına kayıtlı..

Bu şekilde cambaz dolu ortalıkta..

Kalkıp benim hayvanıma değer biçecek..

Ben bu hayvanı 18 ay besleyecem 10 bin TL gazanmaycam...

En küçük kasap 1 tosunu 1 haftada satacak...

Benden fazla kazanacak....

Yok öyle bir dünya.

Getirin be bu ithal eti görelim...

(Kağan Güler)



Onca kanala görsel reklamlar, yazılı basına reklamlar. Maliyetler süper.

En önemlisi de yaşlılarla, çocuklarla, gençlerle ve hatta sokak köpekleri ile görüntüler.4 yıl hiç görmediğimiz görüntüler.

Gerçekten bu kadarına gerek yok. Yaptığınızı gösterin. Yapacaklarınızı gösterin bu küçük adada çok bile.

40 dervişiz birbirimizi bilmişiz.

(Hüseyin Cumaoğlu)



“yok artık dedim ve aldım elime çıktım üst kata, tıklattım kapıyı:

" Nerden gelir müdürüm bu şampuan?" diye sordum marketin menajerine..

" Türkiye’den" dedi.

" Euro ile mi Türkiye’yle Türk malı şampuan alışverişiniz?"

Diye sordum..

" Gümrük ödüyoruz " dedi suratı düşerek..

" Kardeşim" dedim " Türkiye’de 30 TL olan şampuana ne kadar gümrük öden da 110 TL olur bu şampuan? Yüzde yüzün üstünde mi gümrük?"

" Başka yerlere bakınız hanımefendi pahalı geldiyse"

Nere istersen koştur..

Demek istedi..

Arkadaşlar var mı koşturacağım bir yer, makam, kurum, kurul, kadı?"

(Dilek Yavuz Yanık)



Yeni bir adım: Bugünden itibaren başlatılan denetimler gereği hayvan satışlarında okka kullanan kişilere yasal işlem uygulanacak... Okkayla alıp kiloyla satma dönemi kapatılırsa bunun tüketici fiyatlarına yansımasının ne olacağını bekleyelim ve görelim...

(Ahmet Tolgay)



