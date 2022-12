Var mı utanan? Yok… O zaman, debelenmeye devam.

Sistem, gencine, yaşlısına, çocuğuna, ve engelli insanına zulüm etmeye devam ediyor…

(Hüseyin Ekmekçi)



Paralel evrende bugün:

Az önce markete girdim, 1.5 kilo kuzu eti, 1.5 kilo da dana kıyma aldım. Kartı uzattım ödeme için, almadı kasiyer, ardından da 150 lira para uzattı.

"Nedir bu" diye sordum kasiyer, "artık böyle, sn. Başbakan girişim yaptı, et fiyatları ucuzlamakla kalmadı, artık bir kilo alana 50 lira da üstünden veriyoruz dedi".

Basbakanın sağlam girdiğini bilirdim ama bu kadarını da beklemezdim, bu girişim baska seviyede.

Bu da mı icraat değil, bunu da mı beğenmediniz eyy federasyoncular, eyy ateyizlerrr?

(Cenk Özdağ)



2 günlük haftasonu trafiği için memleketimize gelelim bakalım Mevlam neyler.

Mevlam neylerse güzel eyler. Telefonda anlatılamayacak denli önemli haber kaynaklarımızla görüşmek ve yeni istihbaratlar almak beni oldukça heyecanlandırıyor.

2 hafta önce seçjm yasaklarına ramak kala tahsis edilen 80 dönüm Lebiderya araziyi bakalım kime ve neye karşılık peşkeş çekmişler.

Birileri yine çok kızacak ama ne yapalım.

Bu da bizim işimiz. Bize de halk yararına olayları açığa çıkarmak görevi verilmiş.

Allah utandırmasın artık.

(Ziya Emir)



BİR yerinden başlamak gerek...!

Profesyonel olmaz zordur, sürekli kendini geliştirmek ister...!

Kamu görevinde de durum aynidir, siyasetten değil, gelişimden medet beklemeli... Mevzuatı bilir, ofiste oturur okur terfi eder da yarın arazide maymun masgara olur...! Arazideki EZİLİR de terfi edemezsen o terfi edene neden yardımcı olsun, hele da Dairesine DIŞTAN Müdür atanırsa!

Daire MD lükleri muharip Taburlar, Şübeler Bölükler DEĞİLMİ!?

Dokunulmazlar ve Dokunulabilenler icrada hata VS! durumunda beraber sorumlu olup, yargıda kutuya beraber girmelidirler...!

Özele özendirmek esas olmalıdır... Özelde 3 yıl çalışmayan Kamu Yeterlilik sınavında ne işi var!? Devresi kadınlar işe başlar, erkekler askerdeyken, buyurun havadan kıdem ve öncelik, bu şans değildir!

Merdiven basamaklarını tek tek değil toptan atlamak isteyen birisi, hata yapar ve ağır bedel öder... Gençlikte bu aşı eksikliği var.

Devlet formaliteleri, VERGİ mevzuatı kolay olursa, ilk 5 yıl vergi bağışık olursa çok start UP oluşur ve inanın %80 i tutar.

Yeni memurun gelir vergisi kadar vergi vermekten aciz, özel patronu da olmamalı...!

(Hasan Nihat Erduran)



O hüzünlü avlularda göz göze geldiklerimiz bazen fısıltı, bazen gürültüyle hep aynı soruya yanıt arıyoruz: Kaç kişi kaldık?

Yitirdiklerimizin ağırlığı çökerken üzerimize tenhalaşıyoruz git gide…

(Cenk Mutluyakalı)



Yaklaşık bir hafta önce baktığımız canlardan biri zehirlendi ve perişan halde bahçemize geldi.. onu kurtarabilmek için veteriner hekimden aldığımız bilgiyle birlikte ilk müdahaleyi yaptık fakat hayvan şoka girmişti ve yürüyemiyordu.

Ertesi gün hemen veterinere götürdük, bu süreç 4 gün boyunca sürdü, serumlar, tedavi yöntemleri ve ağızdan şırıngayla besleyerek bir haftanın sonunda onu ayağa kaldırmayı ve yaşatmayı başardık.

bunu yapan kişiye değinmek bile istemiyorum, bana göre bunun insan öldürmekle hiçbir farkı yok..

insanlık ve merhamet bambaşka şeyler.

(Aysel Kesat)