“Bugün meslek hayatımın 41 eczanemin 37.yaşını kutluyorum. Ancak eczanemde değil hasta yatağımda. Beni ben yapan AÜEF'deki sevgili hocalarım mesleğim, meslektaşlarım arkadaşlarım, hastalarım, sevdiklerim,sevenlerim. Hepinize çok teşekkür ederim. Ölen hocalarıma Allah'tan rahmet, yaşayanlara sağlık dilerim. Bunu buruklukla söylüyorum çünkü devlet nazarında şu kadarcık saygınlığımız bile yok. Dün ö.s.kendi arabamla acile gittim. Kimseyi riske atmamak adına ambulans da çağırmadım. Bir akciğer filmi çektirmem gerekiyordu. Sıra no aldım, önümde belki 15 kişi vardı. 40 küsur kişi çağrıldı ben halâ bekliyorum. Bir kaç kez uyardım, "siz pozitifsiniz bekliyeceksiniz" dendi. Oysa kaçı benim gibi öksürüyordu acilde. Bilerek veya bilmeyerek başka hastaları da riske sokarak. Artık ayakta durmaktan gücüm kalmayınca çaresiz evime döndüm Neyse ki ben de bir sağlıkçıyım. Sevdiğim saydığım, bana yol gösteren doktorlarım da çok. Evimde kendi kendimi tedavi edip yine o çok sevdiğim işimin başına döneceğim. Bize bir pandemi hastanesi yaptılar onu bile bozduk başka servislere verdik. Maskeyi kaldırdık. Biz, gelen maskesizlere hizmet verirken biz hasta oluyoruz. Hijyen deseniz o da olmuyor artık. Eczanemin olduğu bölge, Etik Hastanesi bölgesi. Belediye bir seçim öncesi bir de yılbaşı öncesi sokakları süpürmeye geliyor. O da yılbaşında kartlarını gözümüze sokup bahşiş almak için. Çöplüğümüzün kapağını belediye işçileri kırdı öylece bıraktı. Ben bu laçka yönetimlerden bıktım artık. Bir işimizi da doğru yapsak ne olur sanki.? Görüşmek dileğiyle.”

(Seval Karafistan)





Ülkedeki bazı kasaplar bol paradan tefecilik yapar, parayı da hayvancıya satar ve döner hayvancı iki kuruş kazanacak diye bir de ülkeyi birbirine katar. Neden ? Hayvancı para kazanırsa kasaba muhtaç olmayacak? Kuzu veya tosun pahalı ise kasap niye rahatsız olur? Sen al üstüne kârını koy sat ki zaten yapıyorsun. Kooperatifleşip her bölgede tarım kooperatifi kasapları açmak şart oldu artık... Üreticiden halka...

(Adil Taha)





Bravo size karar verenler yol kenarlarına koyduğunuz polis araç maketleri çok işe yaradı kazalar bitti suçlar önlendi siz halkı kendinizin zekasında mı sandınız bari malzemeden çalmayın gerçeğiyle ayni boyutta olsun lütfen halkın zekasıyla alay etmeyin daha fazla .......... olmayın.

(Ercan Gürbüz)





Özetleyecek olursak Kent kavramını farklı topluluk birimlerinden oluşan yüksek yoğunluklu, kendi yönetim birimleri olan ve toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan, tarım sektörünün azınlıkta, sanayi ve hizmet sektörünün çoğunlukta olduğu, sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan yerleşme birimi olarak tanımlayabiliriz. Gayet net

(Emirali Tatlıdil)





Et fiyatları ya inecek, ya da inecek: Yok başka bir seçenek... Tüketici halk çok haklı olarak öfkenin sarmalında... Eğer güçlü bir Tüketiciler Hareketi ya da İnisiyatifi olsaydı halk çoktan sokaklara inmiş olacaktı... Veeeee.... "Yeni düzenlemelerle et fiyatlarında indirime gidilecek..." Kasaplar Birliği'nin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’la yaptığı görüşmeden çıkan bu sonuç kamuoyuna bugün Birlik tarafından böyle açıklandı... Birlik, yapıcı çalışmalarından dolayı Bakana da teşekkür ziyaretinde bulundu. Hadi bakalım... Halk yakından izliyor... Ekonomik kriterlere zerre kadar uymayan bu fiyatlar ya inecek, ya da inecek... Aksi takdirde sonuçlara iyimser gözle bakılamaz... Fiyat indirimi de tatminkâr olmalı...

(Ahmet Tolgay)