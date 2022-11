Günaydın!

Günaydın güzel Ülkemin İyi ama korkak İnsanları.

Günaydın buna da şükür deyip arsıza,hırsıza ses çıkarmayan saf insanlar.

Günaydın Yasal hırsızlar, vergi kaçıran yüzsüzler!

Günaydın Yönetemeyen yönetenler.

Günaydın vatan toprağını ona buna peşkeş çeken,Liderinin Anıtını yapmayan,sahte milliyetçiler.

Günaydın burjuva,

Düdükçü barışseverler.

Günaydın başı secdeden kalkmayıp insan sevmeyenler.

Günaydın insanını çalan tüccarlar.

Günaydın işini layıkıyla yapmayan emek hırsızları.

Günaydın insan emeğini sömüren yerli sömürgeciler.

Günaydın işsiz, eğitimli göç yollarına düşmeye hazır güzel gencim.

Günaydın Vatan haini akrabam.

Günaydın Rumcu Yeğenim.

Günaydın Feneri Cimbomu Kartalı seven, bize söven Taraftarım.

Günaydın Soydaşının kendisiyle top bile oynamadığı yalnız kalmış sporcu gencim.

Günaydın Öğretmeyi unutan Öğretmenim.

Günaydın Öğrenmeyi unutan Öğrencim.

Günaydın Adaleti sağlayamayan hesap soramayan Adaletim.

Günaydın Kendisine besleme, nankör, tenbel, hain, dinsiz gibi sıfatlar verilmiş kadersiz insanım.

Günaydın!

(Eralp Şerifoğlu)



Devlet hastanesindeki her bir görevli çok büyük özveri ile yapıyor işini. Her biri benim için isimsiz kahraman.

Ama onların bireysel özverileri ile sürdürülebilir bir mücadele değil oradaki. Tek bir geceyi orada geçirse daha iyi yönetebilir belki devlet erkânı...

Bilemiyorum.

Kafamı vurdum; şu anda çözüm üretemiyciiim

Bir zahmet onu da DEVLET (!?) düşünsün

Özele gelince.

Güvenim hiç yoktu, yeniden ispatlandı.

Bu denetimsizlikle çok vahim şeyler yaşanmıştır muhtelemen ve yaşanacaktır da...

(Simge Özkan)



Viyana Sözleşmesi’ne uyacağını beyan ederek sempati iletişimini sürdürebilir mi yeni Büyükelçi…

“Her diplomatik personel bulunduğu devletin kanun ve düzenlemelerine saygı gösterme ve o devletin iç işlerine karışmamakla yükümlüdür” der sözleşme…

Şöyle bir başlangıç iyi olur gerçekten…

Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı güvenlik anlaşması var mı?

Evet!

O halde Türkiye’ye giriş izni olmayan kişilerin listesi, bu listenin gerekçesi ilan edilebilir.

Kimseye de “pusu” kurulmaz böylece…

Bile bile Ercan’dan çıkış yapılmaz, dünya parası uçak bileti alınmaz, yolculuk yapılmaz, kimse nezarette tutulmaz, aşağılanmaz, toplum bu gerilimi yaşamaz.

İki ülke adli anlamda birbirini tanıyorsa – ki öyle biliyoruz – bu mesele daha adadan çıkış yapmadan tebliğ edilir, öncesinde duyurulur.

(Cenk Mutluyakalı)