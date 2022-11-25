Mağusa'da tam bir başıboşluk vardır ve gün geçtikçe artmaktadır.

-Kanalizasyon çalışması, kazıların ve asfaltlamanın plansız programsız yapıldığı bir noktada devam ediyor. Kentteki birçok işyerini mağdur ederek, evlere ulaşımı engelleyerek, AKCİĞER hastalıklarına da davetiye çıkararak bu çalışmalar sorumsuzca yapılıyor.

-Kentte yol, kaldırım ve boş araziler yani TÜM KAMUSAL alanlar işgal altındadır. Bu işgali Belediye, PGM, Eski Eserler, Vakıflar İdaresi, Kaymakamlık ve bilumum DEVLET(!) kurumları kanıksamış ve seyretmektedir. Bunu seyrettikleri gibi birer rant olarak kullandırılmasını da teşvik etmektedirler.

-Kentteki tek olumlu çalışma UNDP ve AB katkılarıyla devam eden Canbulat Burcu (Arsenal Bastion) renavasyon ve restorasyon çalışmalarıdr. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

(Okan Dağlı)



Bir bilgiyi öğrendiğinde, bir davranışı kazandığında anlarsın öğretmenliğin rolünü. Derste verdiğin bilgi öğrenildiğinde fark edersin başarılı bir öğretmen olduğunu. Bir öğrencinin hayatına dokunduğunda mesleğinde en anlamlı mutluluğu hissedersin. Yolda sokakta tanımadığın bir çok gülen yüzün selamını aldığında keyif alırsın verdiğin emeklerden. Yıllar sonra öğrencilerini karşında doktor, avukat, öğretmen, mühendis olarak gördüğünde gurura döner öğretmenliğin.

Zor koşullarda başladığımız bu meslekte yıllardır aynı amaç için çalışırken bir cok dost kazandık. Emek ve hak mücadelesinde sendikamızın çatısında yoldaş olduk. Meydanlarda omuz omuza yürüdük. Unutamayacağımız anılar biriktirdik. Toplumun bir gözünde taktir edildik diğer gözünde tembel. Sağlık olsun dedik yürümeye devam ettik, ediyoruz.

(Ahmet Billuroğlu)



Dün gece bir filme gidelim dedik ailecek..

Komedi filmi.

Müstakbel Damat.

İlker Ayrık hem yönetmenliğini yapmış, hem de oynamış.

Tipik Kıbrıs'a damat gelme olayları ve yaşananlar diye düşünüp gittiğim film tam bir hayal kırıklığı oldu benim için! Hatta ötesi.

Komedi olarak başlayan film, işin içine hamaset politikaları girdikten sonra sinirlerimi bozdu ve dayanılmaz oldu.

İlker Ayrık veya Türkiyeli diğer yönetmenler!

Her senaryoya TC nin Kıbrıslı Türkleri kurtarma tekrarını katmaları gerekmez.

Hele ki tarihi ve olayları iyice araştırmadan!

Ve ayrıca bu filmde şivemiz çok sahte, yapmacık canlandırıldı.

En azından Kıbrıslı aile gerçek Kıbrıslı bir aile seçilebilirdi!

Hele o son sahnedeki "Mağusa Limanı" şarkısı...

Beni iyice kopardı filmden.

(Sevdiye Gökaydın)



Öğretmenler gününde 3 günde solacak çiçek yerine parasını biriktirip ailesinin de katkısı ile okulu ve öğretmenleri adına ülkemizin Doğa, Çevre ve Yaban Hayatının korunması için bağış yapmayı düşünebilen bir öğrencimiz de var. Şimdilik tek bir tane, ama var...

(Kemal Basat)

