Hayat üretkenlik üzerine kurulmuş son tarihi belli olmayan bir süreçtir.

Bu süreç bugünün yarını da var esası üzerine kurulmuştur ve bu kurulum hiç şaşmayan devam eder.

Bugün ekersin yarın biçersin.

Bugün verirsin yarın alırsın.

Bugün dostsun yarın kardeş olursun.

Bu hayatta saygı sevgiyi öğrenmişsin bunlar geçerli olur

(Hüseyin Cumaoğlu)



Dünya kazan biz kepçe isek katlanacağız...!

Serbest bırak... İthal ile kalitede, fiyatta yarışabilen yaşasın.... Tekelleşip sömüremesin kimse kimseyi...!

Piyasa ekonomisi ise.... Bilelim...!

Bırak drolliciği takayım arabanın ardına, gideyim Mersine, ailenin bir aylık ihtiyacını getireyim... 4 aile birleşse yeter...! Yol masrafı da ortak...! Gümrük de aciz taciz etme beni...!

(Hasan Nihat Erduran)



Çok şükür.

Kaza bela bulmadan Girne girişinde ki bariyer yapıldı.

Girne -Lefkosa yolunda da bozuk bariyerlerin çoğunun yenilenmesi sürüyor.

Yolda çalışmaların sürdüğünü gözledim.

Demek ki yapmayı biliyoruz. Birde zamanında yapmayı bilsek!

Olsun . Gec olsun da belasız olsun.

Buna da şükür. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Eeee! Vatandaş olarak da biraz dikkat edelim. Yapıldı diye yine kazayla da olsa kırmayalım.

(Bülent Dizdarlı)



Bıktık artık

Yapacayık halledeceyik değil

Yaptık yapıldı yapılıyor duymak istiyoruz .

Birgarip KKTC vatandaşı

(Zafer Tuncel)



Şiddet çok korkunç bir şey. Şiddetin milliyeti yok, cinsiyeti yok. Anneye de uygulanıyor, çocuğa da... Erkeklere de yaşı büyük olanlara da...

Evinde şiddet gören, okulda öğretmeninden veya büyüğünden şiddete maruz kalan, iş yerinde şiddetle sınanan kişi, şiddet uygulamaya meyilli oluyor.

Evde şiddet görerek büyüyen Kıbrıslı Türk beyaz yakalı erkek, çocuğunun yanında evladının annesine şiddet uygulayabiliyor.

Öğretmeninin, en güvendiği yer olması gereken anne-babasının acımasızca dövdüğü çocuklar, okul çıkışında oradan geçmekte olan başka çocuklara şiddet uyguluyor.

Şiddetin tek bir çözümü var, o sarmalı kırmak.

Ve bu sarmal, tüm toplum el birliği verirse kırılır.

Şiddet eğilimi olanı hukuka teslim etmek (bu ülkede benim şahsi tecrübeme göre hukuk sisteminde bir gram adalet kalmadı), eğitmek, ıslah etmek;

Şiddete maruz kalanın yaralarını sarmak (onu yalnız hissettirmemek manasında) ve onu güçlü kılmak (fiziki anlamda DEĞİL elbette) gerekiyor.

Mücadelesi zor, uzun ve bir an bile gözünü üzerinden ayıramayacağın bir çetin yol...

(Simge Özkan)

