Yıllardır duyduğumuz, hemen herkesçe konuşulan bizim de yaşadığımız deneyimlerle ciddi şūpheler duyduğumuz ve ciddi iddiaların olduğu bir konu var. Yurt dışından getirilen araçların kilometrelerinin geri çekilmesi iddiası. Japonya'dan daha ucuza getirilen hasarlı araçların tamir edilip daha yūksek fiyata satıldığı da söylenir ancak kilometrelerin dūşūrūlūp pahalıya satılması sahteciliğe girer. Araç 60 bin kilometrede ama 100 bin gitmesi gereken bujiler yıpranmış, dūmen o kadar kullanılmış ki haşat ayağın bastığı zemin bile yıpranmış ama aracın kilometresi 30 binde inanırsan! Şikayet çok ama kaydadeğer girişim yok. Bu piyasayı nasıl etkiler. Döviz bazlı zaten fiyatlar uçmuş, ikinci el fiyatlar da aynı insanlar 20 yaşında bir Honda Logo'ya 70 bin TL istiyor. İkinci el araç fiyatlarıdan şikayet çok. Bu kilometre olayı nasıl haksız kazanca dönüştü ve insanların cebini nasıl etkiler? X bir galeri 130 bin kilometresi olan bir aracı diyelim ki 3 bin sterline alıyor yeni diye 13 bin sterline satıyor halbuki gerçek değeri gūmrūk vergisi ile beraber en fazla 9 bin sterlin. Böylece 2. El piyasası da ucuzlayacak. Ha çark böyle kurulmuş olabilir navlunu cartı curtu da olabilir ama bu mazaret değil. Buradan isim vermeden tūm galerilere çağrı yapıyorum araçlar gūmrūğe geldiği anda kilometresi neyse kayıt edeceksiniz bu işi temize havale edeceksiniz, devlet de zorunlu kılmalı bunu. Japon aracı en kūçūk hasarına kadar yazıp öyle gönderir bu araçları. Kokuşma sadece siyasette değil bu ülkede

(Gökhan Öztürk)



Seçim yasakları öncesi son resmî gazete de yayınlandı.

Gollifa vatandaşlıklar…

Orman araziler…

İstihdamlar…

Görevden almalar…

Yandaş atamalar…

Uyduruk turizm ataşelerine para dağıtımları…

Devam…

Kamu kaynakları har vurulup, harman savruluyor..

Kimsenin de korkusu yok.

Memleket ve kaynakları babalarının malı…

UBP seyrediyor…

DP- YDP talan ediyor…

(Hüseyin Ekmekçi)



Dünya Kupası'na ilgi düşük kalınca Katar, her ülke için Pakistanlı taraftar kiralamış tarife söyle; Günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama..Valla daha beter etmişler kalite düşmüş! Sen para için gider Katar denen yerde Dünya kupası yaparsan az bile sana!

(Bala Kayadelen)



Bir gösteri, bir gösteriş "cumhuriyet" kutladılar dün!

Yalan...

Hepsi göstermelik...

Bu hayatta o kadar çok “göstermelik” iş var ki!

Pek çok "görüntü" başkalarınca tasarlanıyor.

Kendi doğalında yaşanmıyor.

Samimi, sahici, içten değil...

"Öyle olması gerekiyor."

Öyle oluyor!

(Cenk Mutluyakalı)



