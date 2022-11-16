40 yaşına basıyor



Çocuk doğdu, büyüdü 40 yaşına geldi. İşte ortada, net olarak görünüyor. KKTC , 39 yıl önce doğdu.

Bu gün, Cumnhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları, Milletvekilleri, Yasama Meclisi, hükümeti, mahkemeleri, emniyet güçleri, itfaiyesi, belediyeleri, hastaneleri, okulları vs. Tam teşekküllü, çalışır vaziyette. Nizam ve asayiş berkemal.

Ama, devlet olarak resmen ne AB, ne BM, ne ABD, ne Türki devletleri ve kimse tarafından tanınmıyor. NEDEN ?

Tekyanlı-tek başına ilan edilmiş-UDI (Unilaterally declared Independence) bağımsızlık.. Herhangi bir ülke tarafından tanınması, kötü bir örnek olabilirmiş,ve, başka ülkelerde de uygulanmasına gidilebilirmiş. Milyonlarca kürt, Türkiye’de ayrı devlet isteyebilirmiş (zaten istiyor), Azeriler, bilmem hangi ethnik kökenli toplumlar da kendi ülkelerinde ayrı devlette ısrarcı olabilirmiş.. Çok doğru.

Ancak, Kıbrısta, gözle görülür, elle tutulabilir, bütün devlet organları ile çalılır bir varlık-entite mevcuttur. Nasıl olursa olsun, ayaktadır ve yürümektedir. Türkiyeden başka kimse maddi, manevi, fiziksel olarak desteklemese, tanımasa da mevcudiyeti inkar edilemez.

Yarım asırı aşkın süredir Kıbrıstaki sorunun çözümlenmesinde bu gerçek dikkate alınmalıdır. Federal mı, konfederal mı, adı ne olursa olsun, bir çözüm-anlaşma olana kadar KKTC yaşatılacaktır. Bozulmak, lağvedilmek için kurulmuş, ilan edilmiş değildir. Fakat, belirsizlik durumunun , 40 yıl daha beklenmemesi gerekmektedir. Kalıcı, işlerlikli, adil, kabul edilebilir bir çözüm, ada halklarının yararına olacaktır. O nedenle, Türkiye,Yunanistan, KbrısRum veTürk halkları , daha fazla gecikmeden , Kıbrıs sorununu kökünden halletmelidir.

(Özcan Özcanhan)





TPIC’in işi gücü yok, sizin antin- kuntin işlerinize kılıf olacak.

Yakıt bitti.

Dönüşümlü kesintilerin nedeni de yakıt yok.

Tankerler yolda.

AKSA’dan Teknecik’e yakıt taşınıyor.

İmdada AKSA yetişti.

Kendi deposundaki yakıtı veren AKSA, umarım parasını alır ve kendi de yakıt getirir.

Malum, AKSA’ya olan borcu defalardan Türkiye ödüyor.

KIBTEK utanmasa, kuruma iş yapan herkesi elçiliğe gönderecek.

Bu yönetimden de, bizi bu duruma düşürerek adeta dilenci olduğumuzu kanıtlamak İÇİN uğraşanlardan da utanıyorum.

Mafyadan temizleyeceklermiş.

Mafya sizsiniz…

Siz.

(Hüseyin Ekmekçi)







1983 yılında, KKTC ilan, edileceğinde, 6.piyade Taburunda askerdim.Kasımın ilk haftasından itibaren,Taburda bir telaş,nerde bir jeneratör bulduysak ,tamiri ve çalışması için uğraşıyor ve bölümlere dağıtıyorduk. Ögrendik ki,KKT’ nin ilanı olacak ve Rum komşularımız bize Elektrik Akımını keseceği için miş bu telas,. 1974 Temmuzunu fiilen yaşayan biri olarak, komutanlarıma şunu demiştim" tedbirli olalım ama Rumlar Elektrik Akımını kesmiyecek ,çünkü 1974 savaşında ve sonrasında bile Akımı kesmedilerdi"

Bu gün, aradan 39 yıl geçmiş ama Elektrik sorunumuzu çözememişiz! Dün Turistik Girnede 7 saat elektrik yoktu,

Bu gün 15 kasım,havada F 16 lar uçuyor, Lefkoşada külliye inşaatı devam ediyor,Ama turistik otellerin olduğu Alsancak’ta bu yazıyı yazarken 6 saat olmuş elektrik yok!! ,Teknecikte yakıt yok, Hastahanede ilaç yok ama şaşa şa yerinde, cillop gibi mercedes makam arabalarında,birileri kutlama yapıyor. Soruyorum 39 yıl da doğru bir taş koyamadığımız bu Türkiyenin ve Türki devletlerinin Tanıyamayacağı bu devletin kuruluşunu mu kutlarsınız,yoksa çöküşünü?

(Ünsal Özbilenler)

AKSA desteği: KIB-TEK'in acil akaryakıt ihtiyacını AKSA karşılayacak... AKSA hem kullandığımız elektriğimizin yarısını üretir, hem de tıknefes olmuş KIB TEK'e akaryakıt desteği verir... Bu AKSA'yı KKTC'den ille de yollatmak isteyenlerin amacı nedir acaba?..

(Ahmet Tolgay)

