Anastasiades , Kıbrıs sorununu daha da içinden çıkılmaz hale getirdi, diyor Rum medyası ve bazı siyasiler: İki dönem Cumhurbaşkanlığı süresi üç ay sonra tamamlanmış olacak olan Anastasiades, prestijini kurtarma peşinde. Görevi bırakmazdan önce, en azından, Kıbrıs müzakerelerinin, yeniden başlaması ve başlatılması için Fransadan, Almanya’dan ve diğer ülkelerden yardım dilenmeye çıktı. Kendisi ile, iki kez, görüşme fırsatı bulduğum bu ,zeki politikacı, diğer Rum liderler gibi, hep Türkiyeyi suçladı. Kıbrısta çözümsüzlüğün nedeni, "Türkiyenin istila ve işgalci politikasıdır. Sorunun çözüm anahtarı Türkiye’nin elindedir" görüşünde ısrarlı tutumunu değişmedi. Kendisi ve Yunan liderlerin, yapıcı-barışcı hiçbir politika izlemediklerini kabul etmedi. Ama, işte gün geldi, kendi insanları ve medyası da , onu suçluyor ve, sorunun çözümünü daha da çıkmaza soktuğunu vurguluyor. DİSİ liderliğini almaya hazırlanan Averof Neofidu, ELAM, DIKO, AKEL ve EDEK liderleri gibi Cumhurbaşkanlığı koşusunda yarışacak. Kazanma şansı yüksek. Kıbrıs, Maraş, propaganda yarışı malzemesi yapılacak. Kim kazanırsa kazansın, bence, çözüm konusunda, hiçbirisi, daha değişik bir politika izlemeyecek. Hatta, gelen, gideni aratacak. Anastasiades, aktif politikadan, üç ay sonra, çekilecek mi ? Aşırı Türk düşmanı, DİKO ve ELAM , EDEK ide yanına alarak , çok daha katı politikalarla, gerginlikler ve huzursuzluklar yaratmayacak mı?

Bilmem, Güneydeki siyasi gelişmeleri yakından izleyen uzmanlarımız, hükümet yetkililerimiz var mı?

Gelişmelere göre Türk tarafının A veya B planı programı, tedbirleri var mı?

(Özcan Özcanhan)



Arabaya bin yollar bozuk ve işgal altında Devlet Hastahanesi’ne git park sorunu var. Sıraya gir numara kaldı ise Doktor bekle, ilaç yazdır eczaneye git sıra bekle, ilaç varsa yoksa reçete yandı. Başka gün yeniden bu işleri yap vaktin varsa ve sağlıklı isen.

Bir kimlik kartı numarası ile bu iş kolaylaşır hem devlette hem özel de

KKTC 39 yaşında

Anla şanla gururla onurla şerefle namusla

(İsmet Ezel)



Kanla, şiddetle, terörle, hınçla bir gelecek kurulmaz; bilgiyle, ilimle, yaratıcılıkla, işbirliğiyle çoğalır dünya, barışla iyileşir, özgürleşir, güzelleşir...

Kanı, ölümü, şiddeti kutsamayalım, nerede olursa olsun, lanet olsun!

(Cenk Mutluyakalı)



14 Kasım “Dünya Diyabet Günü”

Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri…

Kıbrıs’ta dünya ortalamasının çok üzerinde diyabetli var…

Ama Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içindeki “Diyabet Merkezi”nde

doktor yok…

Yıllar önce binbir fedakarlıkla inşa ettiğimiz hastane diyabetlinin hizmetinde değil…

İnsüline bağımlı bir diyabetli olarak, tüm diyabetli kardeşlerimi bu günde saygı ve sevgilerimle kucaklıyorum.

(Hasan Kahvecioğlu)

