Bu kadar para seyrüsefer parası!Bu kadar para seyrüsefer parası. Yeme içme devlete yatır.Yani kimsenin üzerine almadığı karanlık yollara, kaldırımsız şehirlere, iş yapmayan, seçimlerde asfalt boyayan belediycik(!) başkanlarına, eğriş büyrüş yollara!!! insanlar yıllardır düzelsin diye bu paraları yatırır.Nereye gider bu paralar?Dipsiz kuyuya girer.Yeme içme bir araba sürmenin maliyeti.Ödemezsen ceza keser!Ee güzel devletim senin yapmadığın işlerin cezası nolacak acaba?!!!Bir susun be artıkKKTC Genç milli takım oluşturuldu. Londra genç karması ile oynayacak. Sosyal medyada cahili okumuşu, anlayanı anlamayanı, futbolla ilgisi olanı olmayanı bir dalga geçmedir, bir alaydır yarışa girdi. Espiri yapacak diye cahilliklerini ortaya koyan zavallılar.21 yaşın altında olup milli takıma çağrılan çocuklarda gurur. Ailelerinde mutluluk. Kulüplerinde övünç. Onların sevinçlerine ortak olanlarda coşku. Ama sanki bizi Katar Dünya Kupasına çağırdılar da biz gitmedik anlayışında klavye kahramanlarında aşağılama devam. Elde olan şimdilik bu. Türkiye takımları bile bizimle oynamazken bu tavırlar nedir anlamadım. Bırakın be bu çocuklar ülkelerini bir şekilde temsil etmenin gururunu ve sevincini yaşasınlar.Ruhani Sapıklar Kulübü: Fransa Katolik Kilisesi Kardinali Jean-Pierre Richard artık bir ayağı çukura girmişken ve öteki dünyada hesaplaşma günü yaklaşmışken, 35 yıl önce küçük kızlara suçlanmayı hak edecek şekilde davrandığını itiraf etti.. Bu Fransız kilisesinin pislikleri zaten geçen yıl bağımsız bir araştırma komisyonu tarafından deşifre edilmişti... Fransa'da sadece son 70 yılda yaklaşık 330 bin çocuk kilise ortamlarında cinsel tacize maruz kaldı... O kurum kilise falan değil, ruhani sapıklar kulübü...İran'dan dün çıkan haberleri oradan gerçek bilgiler aktaran bir gazeteci yalanladı.. 15 bin muhalif gösterici hakkında verilen kesinleşmiş idam cezaları yok en azından şimdilik! Ancak parlamentoda böyle bir öneriyi ortaya atan adına vekil denen bazı caniler var.. Ve verilen ve onaylanan cezalar da varmış.. Fakat sokakta eylemler devam ediyor okullarda liselerde de eylem ateşi yanmaya devam ediyor.. İnsanlar şeriatla baskı altında yaşamaya devam etmek yerine ölmeyi tercih ettiklerini bu şekilde gösteriyorlar.. o başı bozuk mollaların daha sertleşebileceği uyarısına rağmen!