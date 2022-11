Kıbrıslı toplum liderlerinden biri Birleşmiş Milletler iklim zirvesine katılırken, bir diğeri, yurt dışındaki yirmi otuz yurttaşa milliyetçi nutuklar atıyor.

“Hiçbir güç Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkaramaz” odaklı bir siyaset…

Türkiye’ye dönüşen adanın kuzeyinden Kıbrıs çıkmıyor ne yazık…

(Cenk Mutluyakalı)



HAKSIZLIK : Değerli meslektaşım, Serhat İncirlinin, DAÜ deki, "part time" görevine son verilmiş. Hiçbir gerekçe gösterilmeden, teşekkür dahi edilmeden.

Bence, hata ve haksızlık yapılmıştır.

Yıllar önce , ben de, LAÜ de , 6 yıl, iletişim fakültesinde, son sınıf öğrencilerine, İngilizce-Türkçe olarak, gazetecilik, radyo-tv yayıncılığı dersleri verdim. Eşimin kanser hastalığı ağırlaşınca ayrılmak için affımı istedim. Başta, Rektör Prof. Kaya, yönetim kurulu üyeleri; Ahmet Demirağ, Aziz Fedayi ve Mehmet Zafer, ayrılmamam için baskı yaptılar. Fakat, işin ciddiyeti ve kesin kararım karşısında, beni plaketle onurlandırdılar, helalleştik, ayrıldım. Öğrencilerim de buketlerle beni uğurlarken, gözyaşları dökenleri de gördüm.

Diyeceğim odur ki, Serhat dostumuza , kaba şekilde, haksızlık edilmemesi idi. Teşekkür ederek, gerekçe göstererek onu dostca uğurlamalıydılar. Geçmiş olsun Serhat. Toplumumuzda bu gibi hareketler, maalesef, hafiften alınmakta.

İyi ki, en azından bir sendikamız ve sendikacılarımız sana destek vermiş, haksızlığı kınamıştır. Ya, K.T Gazeteciler birliği neden sessiz kalmıştır.

Tepki göstermişmidir bilmem, ama, seslerini yükseltmeliydiler.,

(Özcan Özcanhan)



Çay içeceğin insan başka,

Kahve içeceğin insan başkadır,

Yola çıkacağın insan başka,

Eve davet edeceğin insan başkadır,

Uzun lafın kısası;

''Her insanla, her şey yapılmaz''....!

(Togay Menekşeli)



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis’te açıkladı:

Kıbrıs’ta tarih kitaplarını “ortak şekilde” değiştirecektik;

Kıbrıs Türk tarafı değiştirdi,

Rum tarafında bu yönde adım atılmadı;

Kıbrıs Türk tarafı Karpaz’da öğrenim gören Rum öğrencilere her türlü istedikleri gibi eğitim almalarını sağladı;

Rum tarafı Limasol’daki Türk öğrenciler konusunda 10 yıldır bir adım atmıyor;

Muhalefet “ama…” ile cevap veriyor!

“En iyi Türk ölüdür” diye eğitim görenlerle, ”barış engellenemez” sözü ile bir ilerleme yapabileceğini düşünmek!

Çok acı!

(Sefa Karahasan)