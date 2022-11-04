Başarısız EOKA ve başarılı TMT:

EOKA terör örgütü lideri, fiyaskolarının kahrı yüzünden sığınağında zamansız ölen başarısız gerillacı Grivas'ın dev heykel anıtının Güney Kıbrıs'ta dikilmesi yetmedi... Arkadaşımız Osman Şan'ın Rum kaynaklarından aktardığına göre, şimdi de terör liderinin, ENOSİS hedefli kanlı kampanyasını başlatmak üzere 1950'lerin başında Kıbrıs'a çıktığı Baf'ın Hloraka köyünde bir "Grivas müzesi" oluşturuluyor... EOKA, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) direnişi karşısında amaçlarına ulaşamamış bir saldırgan, ırkçı, faşist Elen örgütü... Kıbrıs'ı Girit ve Rodos'a dönüştürebilmeyi, ENOSİS'i gerçekleştirmeyi asla başaramadı... Ama "Ya Taksim, Ya Ölüm" sloganıyla yola çıkan TMT nice şehit ve acı pahasına hedefine ulaşmayı başardı... Gelin görün ki başarısız ve fiyasko örgüt EOKA anıtları Güney Kıbrıs'a doluşturulurken, KKTC'de TMT'nin ve TMT kahramanlarının tek anıtı, tek heykeli yok... Böylesi girişimler gündeme geldiğinde de kendilerini "solcu" takdim edenlerin "betona yatırım yok" tepkileriyle karşılaşılıyor... Tarihimizi ve Kıbrıs'ın gerçeklerini nasıl sembolleştireceğiz biz bu gidişle?.. Tarihimize ve tarihimizin kahramanlarına sahip çıkabilme adına böylesi bir Türk - Rum kıyaslaması yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm... Ama diyeceğim o ki, yığınla saçmalığı olsa bile, bravo hiç fire vermeyen şu Rum milli bilincine!..

(Ahmet Tolgay)



Nereye yürüyoruz?

2022 yılı bütçesi 12 milyar TL olan KKTC'nin, 2023 yılı bütçesi 36 milyar TL olarak öngörülüyormuş. Bu durumda, 2023 yılında neler yaşanacağını Var mı izah edecek bir Ekonomist?

(Ülker Fahri)



Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik tam bir “Türkiyeleştirme” siyaseti uygulanıyor…

Önemli, yaşamsal, kalıcı yatırımlar da var.

Ama bu yatırımlar içinde söz hakkınız, iradeniz, demokrasiniz yok.

Karar verici değilsiniz en önemlisi!

Kimse kendi durduğu yerde bedel ödemeyi göze almazsa eğer… Güya daha büyük hedefler işaret ederek sinikleşir, sessizleşir, uyumlaşırsak… Tam da sokağın diliyle ve Kıbrıs ağzıyla: Yeycekler bizi!

(Cenk Mutluyakalı)



Tam 10 yıldır Kıbrıs Türk Halkıyla dalga geçen, Hukuki ve mali hiçbir yaptırım uygulanmayan, Taş Yapı ve onun sahibi Emrullah Turanlıya kim dur diyecek???

(Göktürk Ötüken)



Özür dilerim ama,

"Dilenciye hıyar vermişler"

eğri diye beğenmemiş"

ata sözü, aşağıdaki düzenlemeye uygun mu?

sposorluk tüzüğü

sponsorların seçimi

9. Sponsorluk konusu hizmetlerle ilgili birden fazla sponsorun aynı hizmetler için başvurusu halinde Bakanlık; Sponsorların vergi borcu olup olmadığına ………… göz önüne alınarak seçim yapılır.

(Hüseyin Garip)



TUİK 'in açıkladığı enflasyon rakamı %85

ENAG GRUB açıkladığı%185

gerçek hayatta karşılaştığımız oran %300

evet %300 ne sandınız boşuna mı marketten alış veriş yaparken aynı parayla eskiden 3 birim mal satın alırken bugün 1 birimi ancak alabiliyorsunuz.

(Hasan Mullaoğulları)

