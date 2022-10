Zorlaşıyor her geçen gün bu ülkede toplum içine karışmak. Sistem seni yalnızlaşmaya sanal alemin hayal dünyasına tutsak etmeye zorluyor. Herkes senarist olmuş.Kendi yazıyor kendi oynuyor sonra da seni bu yalanda figüran kullanma hadsizliğine kadar iş varıyor. Hala bitmedi, bitirilmedi bu ülkede senaryolar kurgular ve algı yaratmalar. Güneyden göç ettiysen "ah doğduğum yer" desen hemen bu sistem düzenleyicilerin dudacıkları cevap verir "Rumları ister, git orda beraber yaşa vs" der. "Bu ülke bizi sığmıyor artık,güven kalmadı" dersen o sistem dudaklarından bu kez de"Irkcısın"diye payelenirsin. Hakikatleri konuşmadan hakikatlerin ortadan kalkmayacağını anlamış değiliz . Ne kilise kabul etti ne cami hazmetti Kıbrıs Türk halkını. Yine de Kıbrıs Türküyüz dedik,elhamdülillah Müslümanız dedik,bu ada da bizim de hakkımız var kanımız alın terimiz var dedik yine de yaranamadık. Ama yok olmadık.Varız ve var olacağız.Ta ki vatanımızdan umudumuzu kesmeyene kadar. İnsanımızı başkalaştırıp ötekileştirmeden seversek.

(Hüseyin Cumaoğlu)



ÖYLE ZANNETSİNLER : Geçen akşam, Amerikan askeri jetleri KKTC üzerinden uçmuş. Rum medyasına göre " Türklerin haberi olmadı". Varsın, Rum komşular öyle zannetsin ve kabul etsin. Ama, gerçek bambaşka. Türkler uyumuyordu. GÖRDÜ DE ,İZLEDİ DE, KAYDETTİ DE. NASIL MI ? Ben bilmem. Neye dayanarak iddia ediyor Rum tarafı onu da bilmem.

Ama, ben, asparagas gazetecilik olarak, diyorumki, Türk tarafı nasıl yaptıysa yaptı ,Amerikan uçaklarını izledi. Yanılmıyorsam, Amerikalı yetkililere de uyarıda bulundu. "Bundan sonra , dostluk ilişkilerimizin zedelenmemesi için, bize , daha önceden haber vermeniz iyi olur.."

Nasıl amma !! Gazetecilikde ötekileri atlatmak işte buna denir. Başardım, atlattım, ödüle layık görüldüm, Rumlar uyumaya devam etsin, Türkleri beceriksiz, kabiliyetsiz, uyur gezer zannetsin. Türklerin öylesine olanakları vardır ki, oturdukları yerden bütün dünyada olup bitenleri görebiliyor. Rumlar , kendi acz ve acizliklerine yansın.

Bu gün Pazar. Biraz da gülelim

(Özcan Özcanhan)



Nasıl yani?

Şimdi arkadaşlar toplansak, kazma kürek Lefkoşa’nın orta yerinde bir inşaata başlasak, ne vizemiz olsa ne de iznimiz, belediye müdahale etmez mi?

Belediyenin görevi değil mi kaçak, izinsiz, imara aykırı inşaatı durdurmak…

O zaman “mühürlenecek.”

Eğer mümkünse tabii!

Çünkü unutulmasın işin içinde asker de var, garantör de!

Olsun…

En azından görürüz yeniden, ne kadar irade var, ne kadar demokrasi…

(Cenk Mutluyakalı)



Mübarek Haloween, namı diğer Cadılar Bayramı ülkemizde de kutlanacak mı?

▪Kutlanacaksa, nerede, hangi etkinliklerle kutlanacak?

▪Devlet protokolü bu etkinliklere katılacak mı?

▪Katılacaklarsa hangi kostümleri giyecekler, protokol sırası gözetilecek mi?

▪Yerel motiflerle kutlarım diyenler gabak biddası yapabilecek mi?

▪Çocukların "trick or treat" sorusuna karşılık basdiş veya içidolu gurabiye vermek caiz midir?

▪ "Oydunuz ziyan ettiniz güzelim gabakları" diyecek olan nenelere, abalara ne cevap verilecek?

▪ Sosyal medya jargonunda nasıl kutlamalar yapmak caizdir?

▪ Bizim de Amerikan korku filmleri gibi Haloween gecesi cinayetlerimiz olması muhtemel mi?

Ve daha bir sürü cevapsız soru...

Yetkilileri ve basını, gündemdeki önemsiz konuları bırakıp bu konuya eğilmeye davet ediyorum.

LÜTFEN! ACİLEN!!

(Cenk Özdağ)