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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
 
Özür dilerim ama…
CTP iktidardayken Haspolattaki külliye alanı yapımını engellemeye ne kadar gücü yettiyse…
Gariban Lefkoşa Türk Belediyesi de; bir başına Yerleşke alanındaki inşaatı engellemeye o kadar muktedir…
Bu politika tutmaz…
Projeler yarışsın…
Boş boş tartışmalardan sıkıldık…
(Hüseyin Ekmekçi)
 
Bırakın ve Gidin!
KIB-TEK’in yakıt teminini, ihale ile yapamıyorsunuz.. Yasal olmayan yollara başvuruyorsunuz.. Bilmem kaçıncı kez direk alım yapmaya kalkıyorsunuz.. Ama onu bile beceremiyorsunuz! “Oyunu bozduk” diye açıklama yapıp böbürleniyorsunuz ama oyunun başrol oyuncusu olduğunuz apaçık ortada! Yıllardır büyük oranda sorunsuz devam eden yakıt tedarik süreçlerini bile son iki buçuk yıllık sürede kamuoyu gündeminin başına oturtmayı başardınız! İyi de KIB-TEK =YAKIT TEDARİKİ değil ki! Sayenizde gerisini konuşmaya fırsat bulamıyoruz. Yoksa niyet zaten bu mu?!
(Tuluy Kalyoncu)
 
Merkezi İhale Komisyonu "Girne-Alsancak Anayolu II. Etap İhalesi"ni 36 milyon 665 bin TL'ye bağladı.
Karar 23 Eylül'de alındı.
Hâlbuki Karayolları Dairesi 9 Eylül'de İhale Bedeli olarak 23 milyon TL belirlemişti.
Öyle bin, on bin, yüz bin lira değil aradaki fark...
Üç yüz, beş yüz bin değil...
13 milyon TL!
İki ihtimal var.
Ya ‘Karayolları Dairesi’ uzmanları hesap, kitap bilmiyorlar ve komisyonu yanıltıyorlar.
Ya da aslında ihale, gerçek bedelinin ve değerinin çok daha üzerinde bağlanıyor, birileri arada para götürüyor, fazladan kazanıyor, kamusal kaynaklar istismar ediliyor.
Hangisi?
(Cenk Mutluyakalı)
 
Sigorta fiyatları, arabayı ikinci kez satın alma anlamında:
Araba sigortalarındaki artış, sanki arabayı ikinci kez satış taksidine bağlamak gibi... O nedenle çoğu araba sahibi ya sigortasız dolaşıyor, ki polis raporları bunu doğrulamakta, ya da ateş pahası kaskoya artık boş verip üçüncü şahsa sigorta ile yetinmektedir... Yükseltilen fiyatlara insaflı bir yaklaşım sigorta şirketlerinin lehine olacak... Müşteri kayıplarını önleyecekler... Bazı sigorta şirketleri de, yaptıkları kaskonun park halindeki araçlara gelecek hasarı kapsamadığını vurguluyor... Hayret!.. Sürekli park halindeki evler sigorta kapsamında da, geçici park halindeki araçlar neden sigortanın kapsamı dışında?!..
(Ahmet Tolgay)
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