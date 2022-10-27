Kendime Notlar;

Kırsaldan Lefkoşa'ya veya yurtdışına olan göçün azaltılması, ne kırsal kesim arsası dağıtarak ne de sosyal konut projeleri hazırlayarak sağlanabilir..

Çözümün ana unsuru, kırsaldaki üretimin katma değerinin ve istihdamın artırılması ile sağlanabilir...

(Niyazi Nizam)



Hem şikayet eden ama hem de “oyunu kuralına göre oynayan” güç odakları var.

Her kılıkta karşımıza çıkıyor “statüko”yu yaşatan bu çevreler!

Genelde de “karşıymış” gibi görünerek…

İyiyle kötünün, güzelle çirkinin, hileyle gerçeğin ayırdına varabilmeliyiz.

(Cenk Mutluyakalı)



Siyasetçi dahi; belediye sayısının azalmasını reform sanıyor… Edas reform, 51-95 sayılı belediyeler yasasındaki tadilat…

Orda da reform dedikleri, belediyelerin gelirlerinin artırılması…

O gelir artışı da sen- ben daha çok vergi ödeyeceğiz.

Al sana reform.

Finansörü halk…

Umarım o vergilerin karşılığı da istihdam olmaz, icraat olur..

(Hüseyin Ekmekçi)



DİKKAT DİKKAT: Tiger Mosquito- Kaplan sivrisinek , Limasolda göründü. Asya kökenki bu sivrisinek, bulaşıcı hastalık "yellow fever- sarı humma" hastalığını ,yayabilir. İnsanları, özellikle, bacaklarından ısırırmış. Limasoldan , başka bölgelere uçabilmesi zordur deniyor, ammaa, uyarı var. Seyahat eden insanlar, araçlar vs. ile, belli olmadan yayılabilirmiş. İNŞALLAH BİZİM YETKİLİLER VE SAĞLIK BAKANLIĞI DA KONU İLE İLGİLENİR, HALKI HABERDar eder ve uyarır. BEN, TESADÜFEN , Güney medyasını karıştırırken gördüm. Halkımızı da haberdar kılmayı görev saydım. Allah korusun, bir de sivrisinek belası vurmasın halkımızı..

(Özcan Özcanhan)



Mağusa'nın halini sorarsanız;

Altmış üç sonrası,

Abluka altındaki Surlar içi gibi

Ne girilir,

Ne çıkılır.

(Hüseyin Garip)



Kıb-Tek'i yüz milyonlarca lira zarara uğrattıkları yetmedi, cevizcinin çuvalından dağıtmaya devam ediyorlar !

Elektrik kurumu battı, bitti deyen

UBP - DP - YDP hükümeti eliyle,

Cevizcinin çuvalından, ihalesiz, münhalsiz, adrese teslim.

(Yusuf Avcıoğlu)

