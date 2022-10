Yasalar sadece Kıbrıs Türkleri İçin mi?

Nereden geldiği kim olduğu belli olmayan kaçaklara af!

Neden?

Kasaya para düşsün ve sömürüye devam edilsin diye.

Bunun yanın da bir gecede 50 kaçak insan yakalandı.

Başka?

Kim oldukları ne oldukları tam araştırılmadan parası olana taşınmaz mal satıldı…

Bu insanlar; Ne yaparlar? Nasıl yaşarlar? Bilen var mı?

Bunlara KKTC Vatan!

En kötü belki bir ihtimal hapise koyup onları besleriz.

Ha Kıbrıslıysan, hasbel kader Deden Baban savaş, siyasi veya ekonomik nedenlerden dolayı ülkeden göç ettiyse;

Sen oğlu veya torunu olarak,tek bir gün KKTC’de yaşamasan bile, vatana borcun var! Evet, borcun var.

Ya askerlik yapacan, ya da parayı çatır çatır verecen!

Kimseye hesap soramayan, bu ülkede ne işin var diyemeyen yapı, Kıbrıslı Türke borç çıkarıyor.

Vatanına adım attığı gün, yasaları annına dayıyor!

Bak ha, bu kadar gün kalısan, seni askere alırım ona göre, ayağını denk al diyebiliyor?

Başka kime diyor? Kimseye! Çünkü öyle bir insanın ülkede yaşadığından haberi bile yok!

Acaba? Nerede adalet, nerede vicdan?

Ve üstüne üstlük, soydaşları geri dönsün diye hiç bir şey yapmayan bir yönetim anlayışı hiç değişmeden devam ediyor.Kendi soydaşını yok, sayıyor.

Bu ülkeye Kıbrıslı Türk gelmesin de kim gelirse gelsin zihniyei devam ediyor.

Geleni de nasıl soyarım, dolandırırım uyanıklıkları bitmedi, bitmiyor!

Londrez ya! ye parasını da korkma ahlaksızlığı.

Kendin ülkemiz de yasalar sadece bize uygulanır.

Gerisi mi? Yerli sömürgecilerle birlikte, afroditin adasının şanına! layık bir şekilde ırzına geçmeye devam ederler.

Biz de seyrederiz… Derdimiz ne? Seçim! Seçiminiz batsın.

(Eralp Şerifoğlu)



Adanın güneyinde görevli bir Japon arkadaşım var, her görüştüğümüzde beni şaşırtıyor.

Japonya, insan ömrünün en uzun olduğu ülkelerden biri ve 90’lı yaşları görmek onlar için son derece sıradan olmuş.

“Bunun sırrı ne” diye sormuştum.

“Sağlığımıza iyi bakıyoruz, bizim ülkemizde check-up’lar - düzenli sağlık tarama kontrolleri – 6 yaşında başlıyor” demişti.

“Ne yapıyorlar 6 yaşında?”

“Göz, diş, kalp, tansiyon, kan testleri ve tüm vücudumuza bakıyorlar ve her yıl bu tekrarlanıyor.”

İş hayatında en temel kurallardan biri de buymuş… İşverenler her çalışanın yıllık rutin sağlık kontrollerini yaptırmak zorunda!

“Mecburi Check Up” var ama “mecburi askerlik” yok (!)

(Cenk Mutluyakalı)



Talasemi’de sorun

Sağlık Bakanlığımız, yeni talasemili çocuk doğumları olduğu haberlerini doğruluyor mu?

Yok! Bu haberler yanlıştır diyorsa sorun yok.

Ama doğruysa;

Bunun sebepleri araştırılıp bulundu mu?

Bulunduysa da bulunmadıysa da sorun var.

Bulunmadıysa neden araştırılmaz ?

Bulunduysa çaresi nedir ortaya konuldu mu?

Tüm bunlar yapılıyorsa sorun yok

Yok yapılmıyorsa büyük sorun var

(Bülent Dizdarlı)



Meclis denetleme görevi için toplandı. Ama iktidar koltuklarında sadece 2 kişi var, herhalde herkesin işi var. Aslında iktidar bu görüntüyle hem ülke insanına hem de muhalefete, "sizi kim sallar, biz bize verilen emirleri ve istediğimizi yaparız" mesajını veriyor.

Madem ki 2 güncük bile o meclise tahammül edemeyip kaçıyorsunuz, kapatınız gitsin.

Yazık, hala daha ülkenin %54'ü bu mantığın ülkeyi düzlüğe çıkaracağına inanıyor.

(Ufuk Çağa)