ARSIZLARIN TALEPLERİ BİTMİYOR : Güney Komşularımız, "Kıbrıs hükümeti ve Cumhuriyeti" olarak tanınmış olmalarının avantajını, sürekli olarak, kullanmak peşinde. Durmadan , usanmadan istiyorlar, istiyorlar. Alamayınca da sertleşiyor, azgınlaşıyor, saldırıyor, her tarafı eleştiriyor: Yok efendim ; Pilede, Maraşta, Geçiş noktalarında vs. şöyle olsun, böyle olsun, olmalıdır.

BM, AB ve dünyaya Türkiyeyi, Kıbrıs Türklerini şikayet ediyorlar. Şimdi de tutturmuşlar, Taksim sahası tampon bölge imiş, BM Barış gücü, orada başlattığımız düzenleme ve cimlendirme çalışmalarını durdursunmuş. Hem de derhal. BM nin Kıbrıstaki daimi temsilcisi Colin Stewarta çıkışta bulunan Rum Bakanları, görev ve Yetkiliilerini kullanmasını istemiş. Hem de sert bir dille.

Asırlardır, Kıbrıs Türklerinin , spor faaliyetleri, atletizm, resmi tören, futbol maçları için kullanmakta olduğu, Çetin Kayanın resmi sahasına da hükmetmek arsızlığından utanmıyorlar. Ama, kendilerine hatıratmak isterim. Siz değil misiniz, Baf kapısı tarafından gelip de Taksim sahasındaki futbol maçlarını izleyenler. Apoelin ANTRENÖRÜ kÜNSLER VE BAZI OMONYA FUTBOLCULARI GELİP Çetinkaya maçlarını izleyenler ? Her geldiğinizde Defteralı, Cipsi, Erol Kazım, Cipsi, Bardak ve Derviş arabı görmek , konuşmak isteyenler, aydan-uzaydan gelenler miydi Bırakınız , uğraşmayınız, geliştirilsin, güzelleştirilsin, kullanılsın Taksim sahası. Hatırınız için TAKSİM isminide mi değiştirelim ? Yağma yok. Çalışmalar sürdürülecek, tamamlanacak ve Taksim sahası kullanıma alınacak. T:C Boşuna üstlenmedi bu projeyi ve de boşuna savuracak değil o kadar parayı. Ne Colin Stewart ne de kimse engelleyemeyecek. Biliniz.

(Özcan Özcanhan)



Normal şartlarda evinin bahçesine bir garaj ya da çardak yapmaya galksan belediye gelir anında mühürler... Adam üşenmemiş 14 metrelik eyfel kulesi replikası yapmış...

İyi güzel da kimse çıkıp Girne'nin göbeğinde bunu yapan arkadaşa senin yaptığın nedir diye sormamış mı?

Peki benim esas merak ettiğim şey şu; 14 metreye geldiğinde bu arkadaşı ne durdurdu, niye devam etmedi yükseltmeye...

(Ahmet Vamık)



KKTC devleti ile iş yapacak bu doğrultuda ihaleye girecek tüm yabancı ülke menşeli şirketlerin veya kurumların , herhangi bir ihalede yer alabilmeleri için şirketlerini veya bu şirketlerin şubelerini KKTC nde kayıt ettirmeleri ve Gelir ve Vergi Dairesinden vergi numarası almaları gerekmektedir.

Bu uygulama sadece TC şirketleri değil KKTC nde Avrupa Birliği projeleri yürüten TC dışındaki ülkelerin şirket ve kurumları için de geçerlidir.

KKTC nde başta KIBTEK petrol ihalesi olmak üzere çeşitli ihalelelere katılan şirketler KKTC Şirketler Mukayyitliğinde ve Gelir ve Vergi Dairesinde kayıt yapıyorlar mı ?

Bu konuda hükümetin kamuoyuna bir açıklama yapması zorunludur.

(Derviş Kemal Deniz)



Yer kazandık, mal, mülk ve buna karşılık dünyayı kaybettik biz…

Kaybolduk!

(Cenk Mutluyakalı)



Son bir haftadır tüm adadaki ezan yayınındaki ses seviyesi bayağı yükseltildi. Dayanılmaz bir hal aldı. Barışçıl bir davet olan ezanın bu şekilde rahatsız bir hale sokulması hoş değil. Bu acaba son dönemdeki Din işleri dairesindeki iç kavgaların ve huzursuzluğun dışa yüksek sesle yansıması mı?

(Mete Hatay)