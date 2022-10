Kıb-Tek yeniden çoklu tarifeye geçiyormuş. Güzel. Peki “çoklu tarife iyi değil” deyip kaldıran YK üyeleri, Bakan, Müsteşar, Müdür vs ne diyor? Bu esnada tüketicinin ettiği zarar? Başarılı bir uygulamayı durdurup tekrar başlatmanın kuruma ve kişilere maliyeti? Hesap soran? Soracak olan? Yoksa üstünde kalp yok diye kime kime dum duma…

(Mehmet Ekin Vaiz)



Bakanlar kurulunda, elektrikte çoklu tarife kararı alındı. Çoklu tarifeye geçmek isteyenlermiş elektrik kurumuna gidip dilekçe vereceklermiş. Bre milingidiler dörtlü hükümet döneminde çoklu tarifeye geçildiydi, sizler hükümete gelince çoklu tarifeyi bozup tekli tarifeye geçtiydiniz. Dilekçe istediydiydiniz mi bizden tekli tarifeye geçmek için. Bunu bile beceremediniz ne dilekçesi be halkın yararına hangisiyse onu yapınız. Binlerce insanı elektrik dairesi kuyruklarına mı dizeceksiniz. Geçiniz çoklu tarifeye bitsin bu iş. Bir de şeyinizden dilekçe çıkardınız. Beceriksizler.

(Orhun Karagözlü)



Para para tatlı para : Güney komşularımız, KKTC’de, 39 milyon Euro harcamış: Yerel basınımızın haberlerine göre, 2022’nin , ilk 9 ayında, Güneyden gelenler, alış verişde, lokantalarımızda, marketlerde vs. yaklaşık 40 milyon Euro harcamış. Esnaf memnun ve mutlu. Rumlar gelmezlerse Arasta da, kuzey Kıbrıs da, bata diyor. Ne melettir bu para ! Ne dini var, ne milliyeti, ne düşman tanır ne de hiç. Yeter ki para akışı devam etsin. Bir yanda, Rumlar bizi kesecek iddiaları, korku salanlar, bir yanda da , aman Rumlar gelsin paracıkları kuzeyde harcasın isteyenler.

Bari, geçiş kapılarında tıkanıkları , uzun kuyruklarda insanların saatlarca bekleyişini kısaltsalar, kolaylıklar sağlansa....

Bazı süper milliyetcilerimiz, Güneyden ne para ,ne de trafik ve insan gelmesini beyenmiyor, istemiyor. Ama, para akışına da "Dursun- Rumun ne parasını ne de kendini istemeyiz", diyemiyor. Ne tatlıdır bu para ! Her şeyi unutturur, katliammış, baskınmış, canımıza malımıza kıymışlarmış...Geride kaldı. Varsa da para yoksa da para.

Gelsin de, nasıl gelirse gelsin. Gelmesine gelsin de, paraya fazla tamah ederek, elimizi kolumuzu, özgürlüğümüzü de kaptırmayalım.

Ajda Pekkan, bir şarkısında da parra parra parra vurgusu yaparken, yanılmıyorsam mussolini de, bir zamanlar, "Üç şey çok önemlidir; para, para, para" demiş.

(Özcan Özcanhan)



13 Dolar maskaralığı

Erhan Arıklı denen vatandaş kimdir ?

Hükümete ortak bir Parti Başkanıdır ve şu anda da KKTC'nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanıdır. Bundan önce de Ekonomi ve Enerji Bakanı idi.

Bu Efendi 2 aydır avazının çıktığı kadar bağırıyor:

Ey Ahali! Siz bu 13 dolar, 19 dolarlara bakmayınız. Bunlar yakıtın taşımacılık fiyatlarıdır ve bununla ilgili yapılan ihale Halkı aldatmaya yönelik bir maskaralıktır. Esas önemli rakam yakıtın Plats değeridir. Bu değer bu günlerde 600 dolar civarındadır. Vurgun operasyonunu yasallaştırmak için İhale gumandanları teklif alırken "Fuel oil Plats Değeri + Navlun olarak cif Teknecik " diye buyuruyor.

Plats değeri kükürt oranına göre çok değişir. Örneğin bu yakıt 300 dolara da alınabilir, 15 dolar da navlun ihale fiyatı eklenerek KıbTek'e 615 dolar/ton olarak kakalanır.

Sayın Ulaştırma Bakanı bu astronomik vurgunu işaret etmek ister ama nedense herkes anlamamazlıktan gelir. Halkı enayi yerine koyarak yapılan 6 dolarlık indirimle 6×25000 ton =150 000 dolarlık tasarruf kahramanlığı sergilenir.

Ama 300 dolarlık alış farkı × 200 000 ton = 60 Milyon dolarlık vurgun hasır altı edilir.

Günah değil mi bu Zavallı Halka?

Fark insanların elektrik faturalarına kazıklama çakılır.

İşte Ulaştırma Bakanı Sayın Arıklı'nın feveranı budur, lütfen kulak verelim.

(Hasan Özbaflı)