Trafik ışıklarına kalp yapıştıranlar hemen yakalanmış ve dava okunmuş… KKTC’nin küçük sürprizlere tahammülü yok… Büyük hırsızlara ise tahammül sınırsız… Kıb-tek her ay faturaya kalp koymuyor ki ordaki hırsızlar da yakalansın!

(Mehmet Ekin Vaiz)



Trafik ışıklarına kalp takmak suç mu? Evet suç. Peki bu ülkenin Başbakanlığını yaparken banka hesaplarınızda açıklayamadığınız bir servet olması suç değil mi? Gene başbakanken nüfuzunuzu kullanıp Mağusa belediyesine aldırdığınız kişiyle ahlaka aykırı bir alışverişiniz olması suç değil mi? Peki partisinin kurultayında yüzde 60 oy alıp başkan seçilen ve genel seçimde 24 milletvekili çıkaran Parti'nin genel başkanının sürekli darbeden şikayet edenlerce alaşağı edilmesi suç değil mi? Bu kadar ahlaksızlığa ve kötü yönetime rağmen herşeyi kabul edip susan bizler suçlu değil miyiz...

(Göktürk Ötüken)



Geçen günkü mülkatında, sorulan sorulara, cesurca, açık ve net, verdiği yanıtlarla, Serdar Denktaş, babasının , korkusuzluğunu, abisi Raifin "ot gibi mi yaşayalım" ifadelerini gözümüzün önüne getirdi. Allahtan rahmet dilerim Raife de , Başkan Denktaşa da.

Serdar, halkımızın sözcülüğünü yapmış oldu, halkın sesini duyurdu..Özellikle de Külliye ve T.C ile ilişkiler konularında. Külliyeymiş, mülliyeymiş ! Kim ister, bir ihtiyaç mı, eksiklik mi ?

O kadar çok ,eksiklerimiz, ihtiyaclarımız dururken, Külliye ne işe, kme yararayack ? Kim, kimler kullanacak, nasıl kullanacak ?

T.C ile ilşkiler, istişare şeklinde mi, yoksa itaat, biata mı dayalı ? Sağlık hizmetleri, hava deniz limanları, alt yapı eksiklikleri, dökülen okul binaları, paahlılık ve enflasyonla mücadele, vs. dururken KÜLLİYE mi çareler üretecek ?

Serdarın açıklamalarını ve eleştirilerini destekler, Serdara "BRAVO" derim , halkımızın düşünce ve şikayetlerini duyurduğu ve mertce konuştuğu için..

(Özcan Özcanhan)





Siyasi parti Kadın Kolları Başkanlarının isimlerini bilen varmı ? Gençlik Kolları Başkanlarının isimlerini bilen varmı ? Tabiki de yok ,çünkü hepsi göstermelik ve Parti Başkanlarının emir kulu olmuş durumda ,yazık günah benim Ülkemin Gençleri ve Kadınları bunları mı hakediyor !!!

(Alper Özsakınç)





Silahlar konuşunca : Güzelyurt’taki silahlı ve kanlı çatışmadan sonra tehlikeli gerginlik sağlık ocağına da taşınınca bir polisimizin silahının patlaması gündem oluşturdu. Polise suçlamalarda bulunmadan önce silahların konuştuğu o atmosferi de bir göz önünde bulundurmakta herhalde yarar var…

(Ahmet Tolgay)





