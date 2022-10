Hükümet oturdu;

Kamu kaynaklarını, özür dilerim, kamu kuruluşlarını üçü arasında paylaştı.

DP; geçmişteki büyük başarıları nedeniyle Kooperatif merkez bankası ve Vakıflar Bankası'nı "söktü aldı..."

Başbakan, miniminnak UBP, buraların yönetimini koskoca DP'ye devretti.

Kıbrıs Sigorta da YDP'de, tavşanın suyunun suyu gibi...

DP'nin gücünü merak ediyorum...

Bir de, şimdi oralardaki faaliyetleri...

Herkes her şeyin farkında...

Kimse hiçbir şeyi "bilmeyerek" yapmıyor...

Ne yapalım yani?

Bu memleketin kurumları "daha bağımsız olsun" dedikçe...

"Başınızdan beytambal galsın" noktasına doğru evriliyoruz.

Sizi gidi partizanlar...

(Hüseyin Ekmekçi)





Memleketimizin Ağlanacak Hali

Nasıl insanlar olduk?

Ülkemizin yarınının ne olacağı bilinmez bir durumdayken,

Siyasi yaşam dayatmalarla, talimatlarla darmadağın edilmişken,

Ekonomi ve üretim çökmüş, yoksulluk ve açlık kapıya dayanmışken,

Eğitim sürdürülebilir olmaktan çıkmışken,

Sağlıkta hastalar ilaç bulamazken,

Pahalılık kontrolsuz şekilde artarken,

Sosyal yaşam, dayanılmaz boyutlarda sorunlarla boğuşurken,

Ülkemiz elimizden gidiyor,

Memleket ahalisi,

Fenerbahçe futbol takımı, UEFA maçı için,

Ercan'dan mı gelmeliydi, Larnaka'dan mı,

Maça, kimler alındıydı, kimler alınmadıydı,

Onları TARTIŞIYOR!

Bu, nasıl bir düşünce yapısıdır?

Kızmayınız ama,

Başımıza ne geliyorsa MUSTAHAKIMIZDIR!

(Ülker Fahri)



KASULİDESDEN KARAMSAR TABLO : İlk , Glafkos Klerides döneminden beri siyasette olan, halen Kıbrıs Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanı, Ioannis Kasulides, CyBC- Kıbrıs yayın Korporasyonundaki, mülakatında, Rum halkını hayal kırıklığına uğrattı. Kıbrıs sorunu konusunda, karamsar bir tablo çizen Kasulides, "herşeyi kaybettik, elimizde kala kala, KKTC nin tanınmasını önlemek uğraşı bulunuyor"dedi.

Türk tarafının, Ersin Tatarın, Recep Tayip Erdoğanın, her yerde, her fırsatta "gayri yasal KKTC" yi tanıtma girişimlerine dikkat çekti. Maraşın bir bölümünün daha açılmasının, devlet hükümet daireleri binalarının kullanıma konmasını, Kıbrıs’taki BM Barış gücünün durumunu, Türk tarafının izlemekte olduğu siyasetin tehlikelerini vurgulayan , gelecek yıl güneyde yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıklarını açıklayanları da eleştirdi. Halka ve seçmene, laf ebeliği yaptıklarını, Kıbrıs sorunu çözümünde yapabilecekleri biirşey vaad edememelerine karşın, hüsnü kuruntu ve hayal ile uğraştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanları, Anastasiadesi de eleştirdi.

"Adanın bölünmüşlüğü gerçekleşti," şimdi, KKTC devleti dediklerini tanıtma çalışmaları sürerken , kendi yöneticilerinin ve siyasilerin çaresizliğine de vurgu yaptı.

(Özcan Özcanhan)