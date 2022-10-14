AEK - FENERBAHÇE MAÇI?

Bu çirkin cümbüşte biz yokuz !!!

Sahte Kıbrıs Cumhuriyetinin Larnaka kentinde AEK - FENERBAHÇE Maçı diye tanımlanan, temelinde Kıbrıs Türk halkının hak ve onurunu çiğneyen ahlaksız bir futbol cümbüşü yapılıyor.

Takımlar kimi temsil ediyor?

Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyetini, AEK de Kıbrıs Cumhuriyetini. Hangi Kıbrıs Cumhuriyeti? 50 kişilik Meclisinde 15 Türk, 10 kişilik Bakanlar Kurulunda 3 Türk Bakan olan Kıbrıs Cumhuriyeti mi?

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu adı ile iki Futbol örgütüne sahip Kıbrıs Cumhuriyeti mi? Var mı öyle bir Cumhuriyet ? Yok.

O halde Larnakada oynanan maç normal bir UEFA maçı değil, Türkiyenin boyun eğmek zorunda bırakıldığı, Kıbrıs Türk haklarını çiğneyen bir sahtekârlık cümbüşüdür.

Efendim Dünya böyle tanıyor. Ben tanımak ve onaylamak zorundamıyım böylesine çirkin Dünya kararını?

Neden kabullenelim ve hele bu ahlaksız cümbüşe ortak olmak için, ciğeri beş para etmeyen Rum Çapulcuların koyduğu ültümatomların pazarlığını neden yapalım?

Bu uluslararası dolandırıcılığın ne kadar süreceği belli değil. Maç seyredeceğiz diye Kıbrıs Türk Halkının özgürlük mücadelesine leke sürmeyelim.

Biz maç sarhoşluğu içinde yeni gelişmelerden uzak kalırken, ajanslar bomba haberler veriyor. Rusya ve Türkiye’nin saygın haber kurumları diyor ki :

" Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine direk uçuşlar 15 Kasımda başlayacak."

Geliniz bunlara bakalım.

(Hasan Özbaflı)



Krizlere, kaoslara, skandallara, yasa dışılıklara ve keyfiliklere dair en fazla kullandığımız sözcük bu: “Yine.”

Rüşvet iddiaları - ki birinci ağızdan duyduklarım, eğer yazılmak kaydıyla olsa, neler neler - iyice çoğaldı.

İş insanları arasında sıradan konuşmalar oldu, “özel olarak görmez, payını vermezsen, işin olmaz” diye…

İhale, kredi, kira, imtiyaz, izin hep öyle…

(Cenk Mutluyakalı)



Bir süre önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp dün hayata veda eden güzel çocuğun ailesi çok önemli ve bir o kadar da hassas bir konuda karar vermiş evlatlarının organlarını bağışlamış.. Bu çok zor ama çok insani kararı alabilmeleri çok önemli.. O güzel çocuğun organları başka insanlara hayat verecek.. Güzel çocuk melek olup gitti.. Ailesine sabırların en büyüğünü diliyorum.. Allah o organları alan hastalara da şifalar versin ve bu organ bağışı konusu gereken önemle üzerinde durularak halka daha net anlatılabilsin..

(Bala Kayadelen)



Seçimlerin en sevdiğim tarafı yollar temizlenir, luggolar doldurulur, çiçekler yeni ekilir, yollar çizilir, dabellalar boyanır, halka hatır sormalar başlar . Ver coşkuyu

(Emirali Tatlıdil)

