Ne hallere düştü bu siyaset.

Şimdi anket yapılıyor ya.

Herkese ulaşıp haber salıp "Ankette beni söyleyin,anketten ben çıkayım"diyecek kadar seviye düşürmenin ne gereği var?

En iyisi parayı ver anket şirketine anketi yaptır kendini göster.

(Hüseyin Cumaoğlu)



TAKAS İADE SATIŞ . Maraş açılabilir, eski mal sahipleri dönebilir, açıklaması geldi en yetkili KKTC ağzından.

Bazı bölgeleri açılmış olan kapalı Maraşı binlerce Rum, yabancı ve yerli halkımız ziyaret etti ve etmektedir.

Maraş turistik kentinin tümünün açılması söz konusu. Eski sahipleri isterlerse gelip tamir restore ederek oturabilecek, isteyenler satabilecek, isteyenler de ,birileri ile takas yapacak.

Yüzlerce, eski sahip, Mal tazmin komisyonumuza başvurmuş, malının değerini ödenmiş ve tapusunu teslim etmişti. Ne acıdır ki, bir süre sonra, "kaynak yok. Para bitti" gerekçesi ile işlemler durdurulmuştu. 500 den fazla dosya da açık kalmıştı. Şimdi, yeniden canlandırılcaksa, para ve kaynak bulundu mu ? YOKSA ,İŞ OLA, ÇAĞRI YAPILIYOR.. İSTEYEN GELSİN , PAZARLIK YOLU İLE İŞ HALLEDİLSİN.

BİR DE ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN CİDDİ BİR SORUN VAR. GERÇEK MAL SAHİPLERİNİN ÇOĞU ÖLMÜŞ. TAPULAR YA EVLATLARINA , YA DA MİRAS HAKKI OLANLARA KALMIŞ.

EEEe, ne oldu Maraş vakıfdı. Evkafın dı tartışmaları. Hep boş.. Tapu kimlerin elinde ise mal da onundur. İster satar ,ister birilerini bulur takas yapar, isterse malını alır oturur kullanır.

AÇIYORUZ AÇACAĞIZ AÇTIK, bizim idaremizde isteyen gelsin. Ama, bir de Maraşın BM yönetiminde açılması söz konusu. BM nin Maraşla ilgili birçok kararı var.

Her ne ,ve nasıl olursa olsun, Kapalı Maraşın açılması , çok değerli turizm potansiyelidir. Azamı yararlanılmasına bakmalı artık.

Yeter, kapalı "hayalet şehri" olarak viran harap kalması.

(Özcan Özcanhan)



Türkiye'de akaryakıta nerdeyse hergün zam yapılıyorsa Copy Paste KAKATECE 'de neyi bekleycem? Motorları maviliklere sürmeyi mi?

Hey yavrum hey o motorlar çoktan golos etti yeğenim.

Bundan sonra zam üstüne zam yapılacak tüp gaza da zam elektriğe zam ve doğal olarak bütün emtiyaya zam. Yokuştan aşağı freni patlamış kamyon gibi gideceğiz ve kurtarıcı yoktur aramayınız.

(Hasan Mullaoğulları)



Doğadaki ağaçlandırmayı, esas doğadaki hayvanlar yapıyor.. Fassalar, ciklalar, tavşanlar, keklikler, tilkiler ve diğerleri... İşte bir örnek; fassa kakası. Zeytini yutmuş, çekirdeğini de zeytin bahçemdeki, yaban hayatının da kullandığı arılarım için yıl 365 gün temiz su dolu olan yalağın üstündeki taşa bırakmış... Ormanların varlığı, tohum yayıcı ve zararlılarla beslenen yabani hayvanların varlığına bağlıdır.. Bu hayvanlar biterse ormanlarımız da biter.. Zaten birçok nedenle bitiyor ormanlarımız..

(Mustafa Gürsel)

