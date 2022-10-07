Büyük reklamı yapılan havayolu çekildi ve bir yalan daha ortaya çıktı. Suçlamaların odağında Nazım Çavuşoğlu var. Eğer söylenenler doğru ise Nazım Çavuşoğlu çıkıp niye bu işin olmadığını açıklamalı. Mesela şirket bedava çok arazi istedi, parayı sadece kendisi cebe indirecekti veya talip edilen rüşveti vermeyi kabul etmedi, gibi. Aksi durumda tüm suçlamalar Nazım Çavuşoğlu'nun boynunda asılı kalacak.

(Ufuk Çağa)



Sağlığın en önemli mağduru hastalardır.

En az söz hakkına sahip de onlardır yine!

Sağlık “statüko”nun en güçlü, kenetli, sarsılmaz ve kemikleşmiş olduğu yerdir.

Devlet Hastanesi’ndeki “tek” endokrin uzmanı istifa ederken şu cümleyi kullanmıştı.

“Mevcut yapı düzeltilmediği takdirde, benden sonra oraya robot bile koysanız o robot yanar.”

Haklı!

Doktor biliyorum, sabah Girne’deki özel bir hastanede başlıyor güne, oradan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gidiyor, Lefkoşa’ya… Girne’deki bir başka özel hastanede hasta kabul ediyor öğlen… Lefkoşa’daki özel bir hastanede ameliyat yapıyor. Akşam da nöbete geri dönüyor Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, yine…

Robot olsa yanar gerçekten de…

Sağlıkta en öncelikli sorun bu kaostur, bu telaş…

Halbuki el birliği ile bu “düzen” korunuyor ne yazık..

Hep şikayet ediliyor ya, hastalar çok diye…

Öyleyse eğer neden “tam mesai” uygulanmıyor?

Örneğin şimdi kış mesaisi saat dörde kadar…

Halbuki öğle saatlerinde tamamlanıyor poliklinik…

“Acil” yığılıyor böylece…

(Cenk Mutluyakalı)



ABD 'nin üslerine bakınız! Hepsine hergün silah, cephane yığıyor ve asker takviyesi yapıyor! NATO'daki müttefiki Türkiye'yi dört bir taraftan sarmış, Fransa, Yunanistan, İsrail ve NATO'ya üye olmayan Rumlarla Akdeniz'de tatbikatlar yapıyor! Hem de Rumlara silahlar, tanklar, mühimmatlar hibe ederek bunu yapıyor! Amaç ne? Türkiye bize bir İHA gönderdi diye yaygara kopararak dünyaya Türkiye'yi şikayet eden içimizdeki federasyoncu barış havarileri niye bunlara ses çıkarmıyor? Savaşa hazırlananları izlemek ve susmak mı barışcılık?

(Hüseyin Çakır)



Türkiye'de ikamet eden arkadaşlar dostlar ltf e devletten kontrol edin bakayım evinizde sadece siz mi yaşıyor görünüyorsunuz yoksa yabancı uyruklu ne idüğü belirsiz evdaslarınız mı var?!!Haberlere göre ciddi bir manipülasyon var evlerinde 15,16.20 kişi çıkan insanlar var..100 mt kare evde 18 kişi nasıl yaşar demeyin! İçişleri Bakanlığından açıklama yok skandal büyüyor.. Seçim öncesi çok pis oyunlara girişilecek bu açık! KONTROL EDİN!

(Bala Kayadelen)



TC’nin yeni büyükelçisinin Feyzioğlu olduğunu öğrenince bir an aklıma bağımsız yargı geldi, hızımı alamadan arkasından Adalet Bakanlığı'nı düşündüm. Bu düşüncenin bir sebebi var elbet bilemedim.

(İsmet Özgüren)

