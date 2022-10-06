

Çocukken mahallede top oynadığımız zamanlarda topun sahibi istedi mi penaltıyı frikiği o atardı. Bu isteğe itiraz etmezdik. Çünkü bilirdik ki topunu alır giderse oyun biterdi. Bunu bir kaç kez denemiş acı ile tecrübe etmiştik. Topsuz, oyunsuz kalmaktansa istediğini yapmasına izin verirdik. Çocukluk işte...

(Bülent Dizdarlı)





Özür dilerim ama…

“Elin gücü ile gerdeğe girmek”

Tam da bizim ülkemizdeki iktidar!! Sahiplerine uygun.

Siz bu ülkeyi yönetmek için ne yapıyorsunuz?

Sadece bu sorunun cevabı yeterlidir.

Yeter, Türkiye arkasına sığınıp, yetenksizkiğiniz ve beceriksizliğinizi gizlediğiniz.

Sevin be bu memleketi…

Ne istediyseniz verdi.

Mevki.

Makam.

Şoför…

Sekreter…

Memur…

Amir.

Azıcık ar?

(Hüseyin Ekmekçi)





YENİ HAVA YOLLARI : Arıklının, yeni hava yolları kurulmasına yönelik önerisi ve çalışmaları engelleniyormuş. İş yapamayacaksam ben giderim diye Arıklı tehdit eder durumda. Bilet fiyatlarının 6 (altı bin) den aşağı olmadığını, yeni hava yolları kurulup yaşama geçirildiğinde fiyatların düşeceğine de işaret eden Arıklı, bence yanılıyor.

Nedeni basit. Mevcut hava yolları şapur şupur yuttukları pastadan, başka birisinin de, pay koparmasına izin verirler mi..?

KTHY neden batırılmıştı ? Suyu mu çıkmıştı. Zarar mı ediyordu ? Yook. Dolu gider dolu gelirdi, koltuk bulunmazdı. Buna rağmen, birilerinin ceplerini doldurabilmeleri için kasten batırılmıştı. Şimdi,ister Mavi hava yolları, ister yeşil, ister kırmızı hava yolları kurulsun. Eminim, yine yaşatmayacaklar. Kurulsa, yaşasa bile, bilet fiyatlarının düşmesini sağlamayacak. Tatlı gelirleri ellerinden uçup gitmesi tehlikesi görenler, asla, yeni bir hava yolu şirketinin kurulmasına izin vermeyecekler. Zaten, Türkiyeye uçan bu kadar hava yolu varken. Yenisine gerek yok. Arıklıya bunu anlatmak gereği bile duymuyor hükümet ortakları. Arıklı da, koalisyondan çekilme ehdidini tekrarlıyor. İş yapamayacaksam orada oturmam giderim diyor.

Tartışmalar varsın sürsün, hava yolu ile seyahat etmek mecburiyetinde kalanlar fahiş fiyatlar ödemeye devam etsin. Yazık günah değil mi bu halka ?

Kıbrıstan dünyanın dört yanına uçan nice hava yolları var, hem de biletler çok makul fiyata servis ediliyor, Larnaka ve Baf uçak alanlar tercih ediliyor. Keşke KKTC de uçak biletleri fiyatları düşürülse ve halk da yararlanabilse. Ama, nerde gezer ? Bu gidişle, TL nin erimesi ve enflasyonun tırmanması ile, daha da artacağa benziyor. Koalisyon hükümeti, mutlaka başka yollar ve çarelere baş vurmalıdır. Yeni bir hava yolları kurdurtmadan olamaz mı ?

KTHY dünyanın dört yanına uçma iznine de sahipdi. Şimdi kurulması düşünülen ve önerilen, öylesi bir izni de alamayacak. KTHY ile birlikte o izin de elden gitmişti. Ciddi bir çıkmazla karşı karşıyayız.. Çıkmaz sokakta kısıldık kaldık. Kim yol açacak. Var mı öyle bir yetkili, ileri görüşlü, yöneticimiz, işadamımız ? Yalnız, Ercan ve Türkiye arasında gidip gelebilecek yeni hava yolları uçaklarına gerek de yok, mevcut şirketler ve uçaklar yeter de artar da

(Özcan Özcanhan)









Kısa bir anektod:

Dün oğlumu dershaneden aldıktan sonra, evde yemek olmadığını, çok aç olduğumuzu ve yemek yapabilecek enerjimin de olmadığını bildiğimden dolayı, dışarda yemek yemeye karar verdik.

Sürekli önünden geçtiğimiz bir et restoranına gittik.

Yaşasın!. Bu bizim için bir ödüldü.

Hovardalığa girse de bazen sırf mutlu hissetmek için maddi anlamda gözümü kararttığım çok ender anlardan biri.

Garson menüleri elimize verdi.

Oğlum ile iştahla menüleri açtık. Baktık. Sonra birbirimizin yüzüne baktık.

Deniz: Hadi anne kalk. Evimize gidelim.

(Sevdiye Gökaydın)





