Pahalı ve kalitesiz yakıtla, elektrik üreterek halkı hem zehirleyip hem de devleti çalanların; ceza almak bir yana hala siyaset yapıp "veremeyeceğim hesabım yoktur" açıklaması yapabildiği bir ortamda başkasının ağacından 2 kilo zeytin toplayan bir vatandaşın tutuklanması ülkemizde adaletin terazisinin kimlerden yana ağır bastığının göstergesidir.

(Göktürk Ötüken)



GERÇEK BAMBAŞKA . Bilmem, kim, kimler, nereden çıkarttı ? Beyaz güvercin BARIŞ semboli olarak yansıtılıyor hep. Ve, bazı törenlerde havaya uçurularak, salı verilerek, barış getirmesine dualar okunur. Bu düşünce ve inanç yanlıştır. Epey zaman üzerinde durdum, saatlarca, günlerce izledim güvercinlerimi Ve gördüm, kanaat getirdim, güvercinler de , insanlar gibi kavgacıdır.

Takip ettim, eş, kavgası, yem kavgası, yuva kavgası, yavru kavgası..Hiç boş durmuyorlar benim kümeslerimde.

Bir çift, eşleşmeye kalkışsa, diğeri gelip vuruyor, engelliyor. Fırsat bulan bir diğeri, komşusunun yuvasındaki yavrulara saldırıyor, bir diğer yuvadan dalcık, tüy çalıp kendisinin yuvasına taşıyor.

Kısacası, güvercinler, hiç de sanıldığı gibi , barışcıl değil. Hiç de, barış sembolü olarak kullanılmaya layık değil. Arzu eden , ilgilenen herkes , oturup günlerce izleyebilir. Aksini kanıtlayacak sonuç alabilen , lütfen, bana da bildirsin. Teşekkürler.

Bu günlük da, değişik bir konu ile, hrkese mutlu, güvenli, barışlı günler dilerim.

(Özcan Özcanhan)



Güngör'de 4 gündür devam eden çöplük yangını nedeniyle ZEHİRLENİYORUZ, yani yavaş yavaş ölüyoruz. Külliye konusunda ASLAN kesilen sevgili idarecilerimiz, bu ülke insanları ZEHİR solurken sizler ne iş yapıyorsunuz, yokmu herhangi bir açıklamanız?. An itibarı ile Hamitköy'de nefes bile alamıyoruz.

4 gündür bile bile zehirlenmemizde katkısı olan, söndürülmesi için kılını bile kıpardatmayan tüm sorumlular hepinize hürmetlerimi gönderiyorum.

Sizler ne işe yarıyorsunuz gerçekten büyük merak içindeyim.

(Ufuk Çağa)



UNLU ÜRÜNLERİN YANINA DA YAKLAŞILMAZ OLDU: Ekmeğe zam üstüne zam... Unlu - irmikli tatlılar korkunç şekilde cep yakıyor...

Minicik pidenin fiyatı en az 10 TL.. Lahmacun lüks tatlar arasına karıştı... Ne dersiniz dostlar.... Kendimize yeni ve yararlı bir hobi edinelim mi?... Ekmektir, pidedir, yufkadır ve sairedir; kendi unlu ürünlerimizi artık kendimiz yapalım. mesela.. Ev ekonomimize de, genel ekonomimize de çok uygun gelir... Dahası, daha da kaliteli, sağlıklı ve lezzetli olur sofradaki unlu çeşitlerimiz... Bu arada anımsatmakta yarar var ki, bazı gereçleri mutfak envanterimize dahil edersek çok çeşitli ekmeği kendi minik mutfaklarımızda üretmek de mümkün...

(Ahmet Tolgay)



Zeytin hırsızı ve ağacın zekatı

Eğer bir insan 3 kg zeytin çalıyorsa, bu ihtiyaçtandır. Eğer bir suçlu aranacaksa sadece zeytin çalan değil, yakınındaki insanların durumunu bilmeyen, anlamayan veya görmezden gelenler de suçludur.

Eskiden zeytin ağaçları olanlar muhtara gidip bir veya iki ağacı toplamadığını ve ihtiyacı olan birinin gelip toplamasını isterdi. Muhtar, bu işte aracı olur, mal sahibi ile ihtiyaçlı birbirini görmezlerdi. ( Bunu rahmetli babam Rüstem Akansoy'dan dinlemiştim)

(Mustafa Akansoy)

