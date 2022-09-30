

"Kıbrıs Türkü'nün görevi, Kıbrıs Adası'nın Türk ulusunun çıkarlarına tehdit oluşturmayacak bir ada olmasını sağlamaktır."

Ankara'dan 'KKTC Dışişleri Bakanı' olarak atanan Tahsin abi bunu söylemiş.

Bu nereden çıktı?

Böyle bir görevim yok, böyle bir görevimiz de yok!

Kıbrıs adasında kendi kimliğimiz, kişiliğimiz, özgürlüğümüz, demokrasimizle yaşamak, yurdumuzu sevmek, uluslararası topluma katılmak, eşitlik ve çoğulculuk temelinde ilerlemek; keyif almak hayattan ve sağlıkla, güzellikle, umutla bir ömür sürmek istiyoruz.

İyiden abartmışlar artık!

(Cenk Mutluyakalı)



Eksiğimiz sarayımızmıydı yani?

Ülkede sistem oturmuş olsa, herşey yolunda gitse, halkın mutlu mesut yaşasa kimse bişey diyemeycek, yazamaycak.

Fakat neresini tutsan elinde kalacak ,birçok şeyin kötü gittiği ,zenginin daha zengin,fakirin yoksul düşkün olma yolunda hızla ilerlediği bir yerde hediyede olsa , kabul etmemek ,okulunu, hastaneni,yolunu ,altyapını,halkının durumunu işaret etmek gerekirdi.

En iyimser düşünceyle güneydoğuda ,anadoluda karnı doymayan çocukları işaret etseniz, sakşakcılar hariç ,kendi insanız ve TC halkı ayakta alkışlardı.

(Kemal Köseoğlu)



HAYAL DÜNYASI : Yaşım Hayli ilerledi ammaa: Allahıma çok şükürler olsun, ilerlemiş yaşıma göre , beynim çalışıyor. Demas-Alzeimer- gibi hastalığımda yok. Unutkanlığım zaman zaman nükseder. Önemli değil. Tekrardan unuttuklarımı hatırlarım. Esas konum, bu gün, KKTC nin tanınması. Şöyle düşünüyorum . KKTC nin tanınması bir hayaldir. Gerçekleşmesi mümkün değil. Neden mi ? Geliniz birlikte bakalım . . Bu günkü dünyamızda , kendi topraklarında, bir parçanın ayrılarak-koparak başka bir devlet oluşmasını kabul edecek olan var mı ? Var saysak da, kurulsa da yaşatırlar mı, tanırlar mı ? ASLA. Çünkü, kötü örnek oluşturur ve başları belaya girer, kendi ülkelerinde de oluşabilir. Korkarlar. İstemezler. Karşıdırlar.

KKTC ilan edileli 40 yıl oldu. Değil mi ? Tanıyan çıktı mı ? Nerede o Türki devletler, Müslümanlar vs.

BM, AB, ABD kesinlikle müsaade etmez. Bu gerçek karşısında , dünyadan kopuk, izole edilmiş, ambargolar altında ezilmektense, kurtulmanın çarelerini aramak daha akılcıl değil mi ?

T.C Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan tanınması çağrısı yaptı. Olumlu yaklaşım ve yanıt veren gördünüz mü ?

Acizane düşüncem, Kıbrısta bir federal formülle, dünya ile kucaklaşmamızdır. Bu formül de Federal Devlettir. Ve AB BM ABD ve dünya devletlerinin kabul ettiğidir.

Bunları bile bile, bir de çıkıp "iki eşit devletli çözüm" istemek , çözüm istememekle eşittir". Daha akılcıl, kalıcı, işlerlikli formüller üzerinde durmaktan başka çare yoktur. Bunu görerek, bilerek, anlayarak, politikalar üretilmeli. Hayal dünyasında oturup KKTC nin dünyaca resmen tanınmasını beklemek boşunadır.

(Özcan Özcanhan)



Ülkemizdeki sektorlerin neredeyse tümünü ilgilendiren petrol fiyat endeksinde brent petrol bugün itibarıyla 88 dolar ile 90 doların altında işlem görüyor. Halkı kazıklamak için tüzük değiştirip akaryakıt tüzüğüne günlük yetki veren hükümetten fiyat artırma hızını fiyat düşürmede de bekliyoruz. Yok öyle ölü taklidi yapmak, ayıp oluyor...

(Emin Özkalp)

