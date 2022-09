Kemal Kılıçdaroğlu 2021 yılında bir açıklama yaptı ve seçilirse Erdoğan’ın sarayını öğrenci yurdu yapacağını söyledi. Güzel fikir. Biz de burdaki Külliyenin Cumhurbaşkanlığı sarayı kısmını hastahane, meclis binası kısmını da okul yaparız. Ha bak Park kalsın onun adını da Demokrasi ve İrade parkı koyarız.

“Biz payımızı alalım da nesdersa olsun” deyen müteahhitlerimiz da gelir o parkta jogging yapar, külliyenin bir ihtiyaç olduğunu savunmak için yırtınan gazetecilerimiz da ordan gelir canlı yayın yapar… Sonra gene hep beraber meyhaneye gideriz… Burası Kıbrıs… Demokrasi ve irade herkese lazım…

(Mehmet Ekin Vaiz)



500 dönüm arazi her dönüme 2 ev yapılır en azından bu Lefkoşa gençliğine yarmışar dönüm yani (1000 hane ev yerleştirilecek kadar) arazi verseydiniz da bu gençler sıkıntı çekmeden ev sahibi olurdu ama olmaz çünkü bunlar memlekete çökecek gençlik de memleketi terk edecek.

(Atilla Topaloğlu)



Elbette hiçkimse doğup büyüdüğü toprakları, sevdiği insanları, alıştığı ortamları durduğu yerde bırakıp gitmek istemez. Dünya evimizdir, nerede huzurluysan yuvan orasıdır. Ancak yaşam şartlarımıza baktığımız zaman maalesef ki ülkemiz bizi bu huzurlu ortamdan mahrum bırakıyor. İnsan; hayatı boyunca belirlediği hedefleri gerçekleştirmek için, kendine ve ardından gelecek nesillere daha iyi bir gelecek oluşturmak için çabalar. Ben de 17 yaşımdan bu yana hiç durmadan hayatımı iyileştirmek için ülkemde emek harcamış bir insanım. Ancak ne yazık ki artık burada geleceğim için bir taş daha ekleyemeyeceğimi tüm çıplaklığıyla görüyorum. Ben kendi adıma buradaki mücadelemi bırakmayı tercih ediyorum. Kaldı ki burada düzenini kurmuş hemen hemen her insan aynı fikirde. Buraya daha iyi bir yaşam için göç etmiş aileler bile başka ülkelere yeniden göç etmeye başladı. Tabi ki doğup büyüdüğüm evimi hayatımın sonuna dek terk etmeyi düşünmüyorum. Belki bir gün bu ülke daha yaşanılası bir yuva olur ümidiyle ve burada yaşamını sürdüren insanların daha refah bir hayat sürebilmesi dileğiyle yaşayacağım. Ve gelmiş geçmiş tüm sevgili hükümet edenler; bu ülkedeki değerlerinizi kaybetmek istemiyorsanız bir an olsun elinizi vicdanınıza koyup düşünün ve dalga geçmeyi bırakıp, gerçekten bu halk için artık olumlu adımlar atın.

Nacizane...

(Tuğçe Tunçelli)



Türkiye’deki seçimlerde “Kıbrıs’ın etinden da, sütünden da” fayda uman yalnızca Erdoğan değil… Kılıçdaroğlu da 1974’ten ve Ecevit’ten nemalanmaya çalışıyor…

Bizim Beşparmak dağlarını “Beştepe” yaptı…

Kılıçdaroğlu diyor ki:

“Şimdi soru şu: Kim milliyetçi? Kim vatansever?

Bizim milliyetçiliğimiz sorgulanamaz…

Akdeniz’in sularına CHP’nin milliyetçiliğini yazdık biz…

Beştepe’ye gideceksiniz Kıbrıs’a, Beştepe’de bizim milliyetçiliğimizi göreceksiniz…

Beşparmak, affedersiniz…

Beşparmak dağlarına gideceksiniz Kıbrıs’a, orada bizim milliyetçiliğimizi göreceksiniz…"

(Hasan Kahvecioğlu)



Araç sürmeye doğru düzgün yolumuz yok..yollar hep bozuk ve ışıklandırma yok!!Rodeo yapar gibi slalom yapa yapa ilerlemeye çalışıyoruz.. Sağ olsun bazı yayalar hiç sağa sola da bakmıyor, bazilari ise görünmüyor.. çünkü siyah bir gölge gibiler..Vee biz bu gerilim dolu sürüşleri ortadan kaldiralim demeyip özel havayolunu yerliymis gibi bize yutturmaya calisan karada normal yolumuz sayılı iken havayolları diyen karar mekanizmalarına sahibiz!!Külliye olayına hiç girmiyorum taa baştan dedim KÜLLİYEN karşıyım..

(Bala Kayadelen)