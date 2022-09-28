Ismarladık Ali'ye : Pamuk ipliğine bağlı hükümetimiz, gitti , gidiyor , gidecek, Ciddi bir iş yapamıyor. Arıklı , tehdit ediyor, "böyle giderse, koalisyondan çekiliriz". Zavallı halk, biz de , umutla, " Ismarladık Aliye, gelecek Saliye" . İnşallah, gelecek olanlar, eskileri aratmazlar..

Bu düzen, hep böyle mi gidecek.

Mutlaka , kara maderini kurtaracak birileri çıkacak.

Ganimet, yağma, vurgun, soygun, dolandırıcılık, çıkarcılık, partizanlık, plansızlık, fuhuş, kumar, uyuşturucu , her tür kanunsuzluk, yolsuzluk, sonsuza dek devam ettirilemez ya!

Biri, birileri çıkıp da , bütün bunlara, kesinlikle "dur" demeli.

O günü , özlemle bekliyoruz.

Öyle anlaşılıyor ki, kaldı, gelecek Saliye.

Allah , sabırlar vere.

(Özcan Özcanhan)



Adalet mi dediniz?

15 yaşında bir kız çocuğunu otele götüreceksin ve uyuyunca tecavüze kalkınacaksın.

Mahkemeye çıkacak ve 20 bin TL kefaletle halkın arasına salınacaksın.

Git baştan dene mi diyorsunuz yani.

Yok böyle adalet. İnsanın hayatına kastedeceksin, esrar uyuşturucu satacaksın, çocuklara tecavüze yelteneceksin, kadına çocuğa öldüresiye şiddet uygulayacaksın ve basit bir para cezası ile kefaletle serbest kalacaksın.ben bu noktada şeriattan yanayım.

Kim ne isterse düşünsün.

(Hüseyin Cumaoğlu)



NASA'nın 11 milyon kilometre ötedeki asteroidi vurarak yörüngesinde saptırması; ve

Başbakan Ünal Üstel'in, mevcut maaşına ek olarak, bir de gazilik maaşı alması:

Birisi NASA ve insanlık için küçük bir adım.

Diğeri KKTC ve Başbakan için büyük bir adım.

Başka mandırada yaşayamam.

(Cenk Özdağ)



KÜLLİYEN BOŞ: "Külliye" dedikleriyle ilgili söylenti ve eleştiriler külliyen boş... Anavatan Türkiye'nin bütçesinden KKTC'nin bekası ve itibarı adına katma değer de yaratacak hibe bir proje... Aynen diğer hibe yatırımlar ve projeler gibi... Türkiye'nin milli bütçesini alın teriyle yaratan vergi mükellefleri KKTC'ye dönük hibelere hoşgörü ve anlayış gösterirken bizimkilere de ne oluyor?.. Boş gezenin kalfalığına gerek yok... Vefakâr hibelere teşekkür edelim ve biz asıl kendi bütçemizle ve hiç de tatminkâr olmayan vergi kültürümüzle ilgilenelim... Proje alanı için asker ağaçları kesiyormuş.. Asker dikti, asker keser, projenin gereği çok daha fazla ağacı da yine asker dikecek... Size ne?.. Dikilen ya da kesilen ağaçlarda zerre emeğiniz mi var?.. "Ersin Tatar'a saray" demagojisi de çok berbat bir saçmalık.. Ersin Tatar bu ülkenin yaşam boyu Cumhurbaşkan mı?.. O başkanlık konutunda ve konutun yanındaki Cumhuriyet Meclisi binasında şimdi bu kapsamlı projeye veryansın edenler de konuşlanacak.. Tıpkı eleştirdikleri ve istemedikleri "asrın projesi" suyunun nimetlerine konuşlandıkları gibi!... Külliyen demagog kişilerin, külliyen boş sözlerine boş verelim, projenin gelişimini mutlulukla izleyelim... Anavatan ve Allah daha fazlasını nasip eylesin bu garip ülkemize...

(Ahmet Tolgay)



Ercan'ı bir "şirket"e altın tepside sunarken, Birleşmiş Milletler gözetiminde dünyaya açma önerisine sırt dönenler, adanın kuzeyinden tek çıkış noktasının "kilitli" olmasını da umursamıyor.

O kilidin "anahtarını" elinde tutan karar verilecek, kim geçebilir, kim geçemez!

Şimdi de Münir Rahvancıoğlu, bir siyasetçi değil yalnızca, bir kamu görevlisi aynı zamanda... BRT eski Müdürü için de susmuşlardı, eski bir milletvekili için de!

Suskunluğunuz aslında acizliğiniz!

Kendi yurttaşının hakkını aramaktan aciz, zavallı bir "yönetim" var ve giderek büyüyor kuşatma!

(Cenk Mutluyakalı)

