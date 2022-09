"Yes be annem", derdi, Rahmetlik , ünlü kebapcı, Saffet Anibal. Ciğerci Ahmet de, "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi"... Önder Konuloğlu da, "Barraaa, barraa"

İçinde bulunduğumuz ahval, ve yaşadığımız, siyasi kaos, pahalılık, zam furyası, geçimsizlik, grevler, sorumsuzluklar, cürümler, pamuk iplğine bağlı koalisyonun durumu ,hükümetin iş yapamaz hali, Arıklının hükümetten çekilme tehditleri.....halkımızı hiç mi ilgilendirmiyor sanırsınız. Yazının başında bahsedilen isimler ne güzel ifadeler kullanmışlardı güncel vazıyetlere göre .. Yes be annem, fasulyenin yahnisi, Barraa. .İstediğiniz yerde ve vakitte kullanılabilir halde.

(Özcan Özcanhan)





Önceliğimiz Saray olmamalı, utanmalıyız

Az önce evime gelirken yol kenarında bekleyen bir araba gördüm ve yardım isterler mi diye durdum arabanın lastiği patlamış çok efendi bir adam seslendi bana sağol yavrum dedi Allah razı olsun dedi bir de genç vardı beni tanımadın mı diye sordu baktım üzerinde Yeni Erenköy S K forması vardı benim adım bu beni tanımış bana beni MTG’ye almaya çalıştın dedi yanında da bir bayan vardı çok cana yakın temiz insanlar belli bu insanlar Karpaz hep öyle çok şükür hayırdır dedim ne oldu maçta burunda sorun oldu hocam dedi hastaneye geldik Kufi başkan niye getirmedi dedim yok dedi başkan istedi ama biz gelmeyi uygun gördük dedi bişey var mı dedim yok çok şükür dedi saat gecenin 9 da bu insanlar yolda kalmış lastikçi bekler yani kaç yıllık devletiz ve karpaz Mağusa arasına donanımlı bir hastane yapamadık UTANMALIYIZ, futbolcu kardeşime geçmiş olsun diyorum…

(Süleyman Özkoç)



Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan düzeni en iyi anlatan deyim “pamuk ipliği”dir sanırım…

“Fırsat bu fırsat” diyerek yıllardır, türlü illegal imkanı kullananlar, karanlık bir tünelde, pamuk ipliğine bağlı hayata tutunuyorlar.

​​​​​​​O ip ne zaman kopacak kimse de bilmiyor.

(Cenk Mutluyakalı)



Kendime Notlar..

Mersin halinde minimum 1 TL olan domatesi, ülkemize ithal edildiğinde markette 31 TL'ye alıyorsak, bir yerde bir sıkıntı var demektir!!!!!

Önemli bir not:

Türkiye'de Bahçe çıkışlı ihraç mallar hale girmeden ve kdv'siz satılacağını da düşünürsek, 1 TL'den daha da aşağı domates satın alınanilir..

13-14 TL'ye mal edildiği beyan ediliyorsa, bu işten anlamayan ve halkı saf zanneden ticaret erbabı olduğundan bahsedebiliriz..

(Niyazi Nizam)



Şu sıralar tek endişem, aniden rahatsızlanarak ölmek!

Daha ödeyecek banka borcum var benim!

"Yaşayacak çok şeyim var" bilinçli demedim!

Ama bu "ani ve gayri tabi" başlıklı ölüm haberleri de düşündürmüyor değil hani...

Kalp krizi desek...

Demek ki en çok korkmamız gereken, kanserden bile feci, pat diye alıp götüren bir illet!

Ve tetikleniyor demek ki.

Sahiden de bu ani ölümleri araştıran kimselerimiz yok mu?

Ama ölüm sebebini değil sadece...

Neden o sebeple ölündüğünü.

Neyse ...

Umarım köpek gibi çalışarak, hiçbir hayalimi gerçekleştiremeden ve "yaşadım be bu hayatı" diyemeden bile olsa, 30 yıllık ömrüm daha olur da borcumu harcımı evladıma miras bırakmam.

(Sevdiye Gökaydın)