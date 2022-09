Erdoğan’ın KKTC’yi tanıyın cümlesinin arka ve derin okumaları nasıl olabilir? Sadece beyin jimnastiği;

1. KKTC’yi ilhak etme niyetimiz yok, onu ilimiz yapma niyetimiz yok, KKTC’yi tanıyın.

2. 50 sene Federasyon denendi olmadı, gerekirse 50 sene de tanıtmayı deneriz.

3. Ey Rum tarafı, makul taleplerle masaya dön çözüme imza koy, olmadı biz tanıtma yoluna girdiğimizde bizi bir daha masada göremeyeceksin.

4. 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti sizin müttefikiniz oldu, sizin çizginizden ayrılmadı. Ama her sıkıntıda Yunanistan’a arka çıktınız Türkiye’yi yok saydınız. Bu saatten sonra biz kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Kıbrıs meselesi de bunlardan biri.

5. Siz istediğiniz zaman uçağı kaldırıp istediğiniz yerlere indirebiliyorsanız (Tayvan) , KKTC’ye de indirin, istediğiniz yerleri tanıyabiliyorsanız (Kosova) KKTC’yi de tanıyın.

(Özdemir Tokel)



"Taammüden cinayet" bu!

Beton milyonerleri çıldırıyor yine!

Paralı azınlık ömrümüzün ortasına daha da çimento dökerken, şehirler olabildiğince çirkinleşiyor, altyapı bunca yapıyı hazmetmiyor, doğa bu “kir”i yüzümüze kusuyor.

Bu düzeni seviyorlar:

Kapanın elinde kalıyor!

Kıbrıs'ta asla bir çözüm istemiyorlar.

İstemiyorlar çünkü hiçbir evrensel ve yasal düzende bu kadar yalan, talan, hukuksuzluk, kirlilik, çürüme olmaz.

Uluslararası hukuk içerisine girmek istemiyorlar çünkü bunlar kapkaççı!

Külliyen bir utanç büyüyor, yıkım kalıyor geriye, kentler gibi, tarih gibi, irade gibi…

Talan düzeni… Yaktı, yıktı bu ülkeyi…

"Taammüden cinayet" bu!

Bile bile…

Göz göre göre…

Planlı!

(Cenk Mutluyakalı)



Maliye can damardır: Maliyede işi olanlarımız bugün o taraflara uğramasınlar... Yine grev... Sendikacılıkta adı yeni duyulmaya başlayan MALİYE SEN kendini tanıtım uğraşlarında bugün bir adım daha atıyor... Uzlaşı sağlanan yüzdeliğin yasal olarak maaşlara yansımaması ve Göç Yasası mağduriyetlerinin giderilmesi adına gerekli vergi düzenlemelerinin henüz yasal olarak yapılmaması gerekçesiyle bugün Hazine ve Muhasebe Dairesi, Muhasebe Şubesi’nde şok eylem ve grev yapma kararıyla, tüm muhasebe işlemleri ile devlet ödemelerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Şok grev meselesi sadece KKTC'ye mahsus bir sendikal davranıştır... Bu kadar kolay greve gidilebilen, böylesine şok eylemler yapılabilen bir başka devlet yoktur... Maliye Bakanlığı bünyesinde son zamanlarda arka arkaya başlatılan eylemler büyük tedirginlik yaratıyor... Maliye, can damardır.. Maliyede oluşan hazineden devlet memurları da, emekliler de, sosyal yardım muhtaç olanlar da, sağlık giderleri de ödenir... Hazine zayıflatılırsa riskler de büyür, memur ve emekli maaşlarının ödenmesi de zorlaşır... Maliye grevleri ayağa kurşun sıkmakla eş anlamlı... Bakalım bu gidişle ne olacak..

(Ahmet Tolgay)



Kadın olmak buralarda, ait olduğumuz coğrafyada zor, ağır. Burada “öyle” değil diyebilirsiniz. Ama “ben” o nefesi ensemde hissediyorum! Ve bir kadın olarak tüm dünyadaki kadınların özgürlük hakları zaten benim derdim!. Yine, üzerimizde bir ağırlık! Direnişlerinde ve yaslarında İranlı kadınların yanındayız. Mücadele eden tüm cesur yürek kadınlara...

(Yetin Arslan)