Bir süreden beridir gazeteci Sn. Levent Özadam, Devlet Labratuvarı yangınını ve bunca yıldır ileriye götürülemeyen yangın dosyasını irdeliyor. Doğrusu da çok iyi yapıyor.

En stratejik kurumlarımızdan Sn. Ayşe Coşar’ın bir ömrünü feda ederek yarattığı ve agredite edilmiş, gururumuz bir laboratuvarın yanmış veya yakılmış olması, çok çok büyük bir sorumsuzluktur, hele de iddia edildiği gibi hayali alet alımını kamufle etmek için yakılmışsa çok büyük bir suçtur. Yine iddia edildiği gibi o zamanki müdür, fare zehiri ile zehirlenmişse, bu cinayete teşebbüstür.

Her halukarda, bu ülke çok değerli bir hazinesini yitirmiş, dolaylı olarak laboratuvarın görevleri aksamış ve toplum daha çok kanser riskine maruz kalmıştır.

Üzerinden geçen altı yıla rağmen soruşturmanın üstü kapatılmış ve böylesi ağır suçu işleyenler bir nevi koruma altına alınmıştır.

Bu ülkede ne yazık ki son yıllarda çok büyük yozlaşmalar yaşanmakta, devlet kurumları zarara uğratılmakta ve suçlular ortaya çıkmamaktadır. Birçok küçük veznelerden paralar çalınmakta, köy kooperetiflerinin içi boşaltılmakta, büyük kooperatif soygunu, Elektrik kurumundaki yolsuzluklar, bir türlü ortaya çıkarılmamaktadır. Adeta hırsızlık ve yolsuzluğu olağanlaştıran, yapanları koruyan bu düzeni içselleştirmiş bir yapı mevcuttur.

Devlet Laboratuvarının geleceği, yıllar evvel yanan Devlet Tiyatrolarının sonuna benzememesi için, bir an evvel laboratuvar binasının mevcut çöplüklerden temizlenerek ve tadilatının yapılarak yavaş yavaş eski haline getirilmesi gereklidir.

Bu konuda Sağlık Bakanlığının gereken adımları atacağını ve bu utanç verici durumu açığa çıkartarak, Devlet Laboratuvarımızı yeniden kazanmak için çaba harcayacağını umut ve temenni ederim.

(Gülsen Bozkurt)



Tuning parça sektöründe bazı kişilere batmaya başladık sanırım, dükkanımıza 3ncü kez memur arkadaşlar geliyor ve sorgulanıyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm ürünlerimiz yasal ve kuralına uygun ithal ediliyor. Kimseye sesimi çıkarmadım herkes kısmeti ile dedim ve yoluma devam ettim. Bugünden sonra tuning torch firması olarak gerekli kişiler için işlemleri başlatıyorum. Dost arkadaş tanımam rekabet istiyorsanız eşit şartlarda olacak.

(Ömer İlhan Sayar)



Ma adamı hala daha tutarlar içerde izinsiz walkie-talkie kullandı diye? Bir de Derinya yürüyüşündeki bazı resimlerde askeri bölge görünürmüş diye? Kamerayı herhangi bir tarafa çevir çek muhakkak bir askeri bölge düşer içine. Yapmayın ! Böylesi bir tavırdan nedir ama beklediğimiz? 200 kiloluk adamı içerde tutarak "casus" muamelesi yaparak. Bu yıl 1.5 milyon Rum kuzeye geçti. Rahatsız olduk galiba! Bu ekonomik krizde can suyu oldu esnafımıza diye! İlle şükran çekip kapmak varken kuzeyden. Bu yüzden gelmemeleri için elimizden geleni yaparız?

(Mete Hatay)



TÜRKİYE’DE SOSYAL KONUT HAMLESİ: İlham bile alamayız, çünkü biz KKTC’de sosyal konut defterini hesapsız kitapsız işlerle çoktan kapattık… Hem de ne kapatma!.. O defterin bir daha açılabilmesi ise hayal bile edilemiyor… Bu çaresizlik ortamında ilham bile alamayacağımız konu ise şu: Anavatan Türkiye’de dünyanın ve hatta tarihin en büyük konut hamlesi atıldı… Kentler ve kasabalar yaratacak kadar güçlü bir kurum olan TOKİ’nin devreye konulmasıyla çeşitli ilde yüzbinlerce konut ve arsa, duyarlılıkla hazırlanan proje kapsamında, dar gelirli vatandaşların mesken sorununu çözümlemeye tahsis edildi... "Kira" düzeyindeki aylık ödemelerle evsizler mesken sorunlarını çözebilecekler... TOKİ sosyal konut başvurularının başladığına ilişkin görsellere baktığımızda dar gelirli vatandaşların böyle bir sosyal hamleye ne denli susadıklarını izliyoruz… Pek umudumuz olmasa da "darısı bizim başımıza" temennisinde bulunalım yine de… Kim bilir, tüm uzmanlığıyla belki TOKİ KKTC’ye de el atar!... Bizim kendi başımıza bir şey yapabileceğimiz pek yok çünkü…

(Ahmet Tolgay)