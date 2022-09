Okullar açılıyor. Trafik keşmekeşi Kimin Umurunda?

10 yıl önce Tuzla’dan 10 dakikada gittiğim mesafeye artık 35 dakikada gidebiliyorum.

Gazimağusam’da ciddi trafik sorunları var..Artan araç ve nüfus sayısı yetmezmiş gibi plansız yapılan yeni okullar,bitmek bilmeyen yol çalışmaları günün her saati trafik yoğunluğunun olmasına neden oluyor.

1-Asrın yol yapım rezaleti olan Hastahane Kaza yolu! olduğu gibi duruyor.Trafik akışına ters yönde! “ tek yol” yapıldığı için trafiği rahatlatacağına “ilarma Market önü “ sağa dönüş yapmak için bekleyen arabalar,hem Gazimağusadan çıkanların hem girenlerin durup sağa dönüş yapacak araçlara yol vermek zorunda kalıyor. Yanlış.

2-Bu efsane yoldan Gazimağusanın içinde ayrı bir kasaba haline gelen üniversiteye futbol sahası önüneden giriş yolu yapılabilir..Böylece eski lefkoşa yolundaki trafik biraz olsun azalır..

3- DAİ’ye giriş için yeni yapılan çevre yolundaki 3 ayaklı çember 4 ayaklı oldu. Doğru.

4- Gölün içine 3-5 tane yurt yapıldı . Zaten kampüs de var.

Bu öğrencilerin bir kısmı ısrarla üst geçidi kullanmıyor. Yayalara da trafik cezası kesilsin. Veya yolu kullanan öğrencilerin ödev notları düşürülsün!

5- DAÜ (lefkoşa eski yolundaki) giriş bölgesinde trafikde beklerken mis gibi lağım kokularını duymamak için belediyemiz gaz maskesi dağıtma kulübesini efgalittoların önünde kursun..ve maskeleri dağıtsın..( Koku sabah kendimize gelmemiz açısından faydalı ama çok kötü kokan bir yöntem). Gaz maskelerini alanlar dönüşte verin ama! ayıp olur...

6- Tali yoldan ana yola çıkmak isteyen zavallı tali yol sürücülerine önerimdir. Adile Naşit ve Münir Özkul maskesi takın. Anayol sürücüleri size belki yol verirler!

Tali yoldan çıkacak araçlara yol verme ve yol veren araç sahibine “teşekkür etme” kültürümüzün de gelişmesi ve yerleşmesi şart.

(Eralp Şerifoğlu)



Az önce polis açıkladı, yaşları 15-18 arasında değişen 8 çocuk, “trafik kazasında arkadaşımız yaralandı” gerekçesi ile sokak ortasında adam dövdüler.

6 tutuklama var, iki kişi aranıyor.

Adaleti “sokak” değil, “yargı” sağlar…

Aman ha; adaleti sokağa terk etmeyelim… umarım bu soruşturma, mutlu sonun başlangıcı olur…

Polisimizin bu olayda sonuna kadar kamu faydası İÇİN atacağı her adımın en büyük destekçisi olacağım…

(Hüseyin Ekmekçi)





Ateşten gömlek; ay sonunu getiremeyen dar gelirlinin sırtındadır.

Ateşten gömlek sosyal yardım adı altında sadaka verdiğiniz ihtiyaçlı insanların sırtındadır.

Ateşten gömlek siz arka kapıdan devlete partililerinizi doldurduğunuz için evlatları göç eden ailelerin sırtındadır.

Sizin sırtınızdaki gömlek her türlü ahlaksızlığa ve kötü yönetime rağmen giydiginiz emanet bir gömlektir ve halk bu gömleği ilk fırsatta sırtınızdan çekip alacak...

(Göktürk Ötüken)



Tatar’ın atadığı UBP’li KHK Başkanının yaptığına bakın siz.

Hem dağ başındaymış gibi davranıp, 17 yıllık tahammülü yok sayıyor; “Kuralları ben belirlerim” diyor.

Hem de hiç utanıp sıkılmadan sendikacılara “Burası dağ başı mı?” diye soruyor.

200 partizan istihdam yapan kişi...

(Hüseyin Arca)



Yıllardır gündeme getirdiğim konu otobüs durakları

Taraflar duyarsız bu duraklar sadece GMB’yi bağlamaz, tüm okulları, üniversiteleri, taşıma şirketlerini Ulaştırma, Çevre Bakanlıklarını Karayolları Dairesi ve ilçenin kaymakamları bağlar. El ele daha temize güzele

(İsmet Ezel)