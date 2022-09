UBP iki başlılığa son…

UBP Genel Başkanı Partinin önünü açma adına dün görevinden istifa etti…

Bu noktaya kendi rızası İle gelmediği de herkesin bilincinde ve dilinde…

Bu noktaya nasıl gelindiği, sebepleri nedir, neden böyle oldu hiç konuşulmadı, söylenmedi, bilen de yok…

Yapılanları onaylamak da mümkün değildir zaten…

Rahmetlik İrsen Küçük’e yapılanları onaylamadığımız gibi…

Hüseyin Özgürgün’e Kendi Meclis Gurubunun yaptığını onaylamadığımız gibi…

Kurultay yarışında Ersan Saner’e yapılanı onaylamadığımız gibi…

Bu güne kadar yapılanlar görmemezlikten gelindiği, yapılmamış gibi davranıldığından ve Disiplinin çalıştırılmamasından dolayı sürekli ayni olayları Yaşar Ahdı vefa konusunda da partide ciddi bir zaafiyet yaşanmaktadır…

Rahmetlik İrsen Küçüğün istifa ederken söyledikleri hiç aklımdan gitmiyor…

Ben bu gün istifa ediyorum amma bu Genel seçimlerde ne oldu ne yaşandı bir Genel Başkanı sandıkta bırakmak İçin parti içinde yaşananların bilinmesi adına araştırılsın ve bir yerlere not düşülmesini sizden rica ediyorum demişti…

UBP bunu da yapmadı, yaptırmadılar…

Partinin en güzel tarafı ise erken toparlanması, sağduyuya gelmesi ve bu gibi durumlarda ortak akılda buluşabilmesidir…

Kimin Genel Başkanlık koltuğunda oturduğu önemli olmazsa bile bu aşamada Hükümetin Başında olan Başbakanın Genel Başkanlığı da yürütmesi son derece yerinde bir karardır…

Özellikle yerel seçimlerin kapıya dayandığı ve kaybedecek tek bir saatin olmadığı bu günkü durumda Başbakanın o makamda olması da UBP için son derece hayati önem arz etmektedir…

(Gürsel Uzun)



Faiz Sucuoğlu’nu neredeyse rekor oyla UBP Genel Başkanı yapan UBP’liler, Sucuoğlunu istifa noktasına getiren bu süreçten memnun mu ?... Bundan sonra UBP Genel Başkanı seçmek için kurultaya gerek var mı ?

(Salim Akbaş)



Bir cumhurbaşkanı düşünün ki; hükümetin yerel yönetimlerle ilgili oy çokluğu ile geçirdiği yasanın anayasa mahkemesinden döndüğü gün anayasaya aykırı olduğu yüzlerce kez dile getirilen yerel yönetimlerle ilgili başka bir yasayı imzalayıp onaylasın... Biz bu ülkede olan bitene artık şaşırmayık dedikca bizi şaşkınlıktan dumura uğradan idarecilerimiz var...

(Ahmet Vamık)



DÜZEN VE DİSİPLİN: Mesai saatleri ve geç kalma umursamazlığı ile ilgili, "Kenyada olur...KKTCde olmaz" başlığı ile yazdığım haber/yorumdan sonra, bazı okuyucular dikkatimi çekti.

EVET, çalışanların büyük çoğunluğu, işine geç gidiyor. "ÖZELLİKLE DE , KAMU GÖREVLİLERİ".

KKTC’de, çalışma saatleri, her zaman açıklanır. Hem özelde hem de kamuda, yaz-kış mesai saatleri bellidir. Ve herkes uymalıdır. Ek mesai yapanlar da bulunur, her şey yasalara göre. Ancak, yasalara ve işverenlerin uyguladıkları çalışma saatlerine uymayanlar, geç kalanlar, mazaret belirtmeden , geç kalırsa, cezaya çarptırılır mı ? Çaldığı dakikalar, saatler hesaplanarak , maaşından kesinti uygulanır mı , ihtar ve uyarıda bulunulur mu ? Kamu çalışanlarının, laçkalaştırdığı, halka zamanında ve süratle hizmet vermek prensibini HİÇ sayanlara , disiplin cezası verilir mi ? Şimdiye kadar, duymadım görmedim.

(Özcan Özcanhan)