Enflasyon ve Maaşlar. Bizim buralarda enflasyon yüzde 80 leri aşarken, İngilterede yüzde 8 den 10 na çıktı. Her tarafan yükselen seslere, gazeteciler de katıldı. Adil maaşlar için , artışların enflasyonu karşılaması için, eylem başlatıldı. Sendikalarla işvrenlerin pazarlıkları sonuç vermeyince ,greve gidildi. En ünlü yayın organları, Daily star, Daily express, Daily Mirror ve diğer medya çalışanları hak arama yürüyüşüne geçti. KKTCdeki durum ile kıyaslama yapmaya kalkışsak ,gülünç oluruz. Bu ülkede, medyada, basın yayında çalışanların çoğu asgari ücrete, hatta daha düşük ödeneklere selam durmakta. Sosyal güvenceleri de yok. Düzeltilir mi, düzeltebilcek birileri var mı.? Günün koşullarına, pahalılığa, enflasyonakarşı gazetecileri ve haklarını dikkate alan var mı ? Nerde gezer...! Zaten, gazetelerin çoğu can çekişmekte. Tirajları acınacak seviyede. Radyo Tv ler hakeza. Ama, reklam pastasından gelen paylarlarla , ayakta kalabilmek savaşı vermekte.. Sosyal Medya da ateşe benzin dökmekte. Medya emekcileri ayağa kalksa, yetersiz kalan maaşlarımıza artış, zam isteriz dese, ne olur bilir misiniz. Çoğu kapıdışarı edilir. Çalışanların sayıları azaltılır. Günün koşullarına ve enflasyona göre, hiçbir işveren, çalıştırdıklarına ödenek hakkı tanımaz. Bu durum karşısında, KKTC deki gazeteciler ve sendikalar, eylem yapsa, felaket mi olur, dünyanın sonu mu gelir, şeklinde değerlendirme yapmayınız lütfen. Varsın iyi kötü gazeteler, gazeteciler yaşamını sürdürsün, halkı aydınlatsın, bilgilendirsin, haberdar kılsın.Yeter ki yiğidin hakkı yiğide verilsin, yenmesin. Bakalım, demokrasinin beşiği , İngiltere’deki grevlerden ne sonuç alınacak. Göreceğiz.

(Özcan Özcanhan)



Beslemelerin Beslediği Mahkumlar!

Ekmekçi Evlat sayesinde öğrendik!

Cezaevinde yatan 824 kişinin 192 si yani sadece % 23’ü KKTC Vatandaşı!

Gerisi Dünyalı!

Mahkumların Beslenme masrafları günde 207 bin Tl imiş.

Okulumda öğrencimin kantine gidecek parası yok!

E galiba ülkemizin sınırı da yok?

Ne var?

Gururla yeni hapishane açacayık diye övünen yönetenlerimiz var!

Demek isterler ki biz bu arsızı uğursuzu ülkemize sokmaya devam edeceğiz. Kirli para kazanan yerli sömürgeciler semirmeye devam edecek.

Dürüst vatandaş da vergi ve ceza ödeyerek mahkum besleyecek! diyorlar.

Vay be..

Ülkemi Ehliyeti olmayanlar yönetirken, polisimin benden seyrüsefer istemesi ve ceza yazması gibi bir şey bu tablo!

Olacak iş değil.

Utanılacak haller…

(Eralp Şerifoğlu)



Avrupa Buzul Çağına Doğru: Rus Lider Vladimir Putin, Avrupa'ya satmadığı doğal gazın fazlasını depolayamadığından dolayı dünyanın gözleri önünde cayır cayır yakıyor... Her gün on milyonlarca dolarlık doğal gaz cayır cayır yakılıyor... Rusya'nın tüm Avrupa'ya karşı başlattığı enerji kısıtlaması yakındaki Avrupa kışını buzul çağına dönüştürecek.. Kıssadan hisse: Uzun süreli sıcak ülke tatili planlayan Avrupalılar için KKTC turizmi projeler geliştirmeli...

(Ahmet Tolgay)



Geçen öğretim yılında sınıflarda maske takılması bu hastalığın yayılmasını engelleyemedi. Sınıfta hiç maskesini çıkarmayan oğlum 2 kez coronaya yakalandı, maskesiz gezip aynı şişeden su, kola içen pek çok çocuk hastalanmadı. Doğru düzgün nefes alamamasından dolayı devamlı migren ve baş ağrıları eksik olmadı hayatımızdan, bazı sınavlardan erken çıkmak zorunda kaldı, pek çok kez okuldan bu nedenle geride kaldı. Doktorlarımız kızacak ama aşı, mesafe, maske olayının yap boz olduğu 2 yıl yaşadık. Yine maske kaosu, yine bunaltı, yine şüphe....

(Bedia Balses Çeliker)